“Carpeta azul” detalla riqueza amasada por Yunes Linares al amparo del poder

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En la “carpeta azul” que Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, envió a Enrique Peña Nieto, entregó a los medios de comunicación y publicó en su cuenta de Facebook, se detallan los actos de corrupción que cometió el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, desde el 2006 al 2010 que fungió como director del ISSSTE, sus millonarias propiedades, las denuncias penales en su contra, así como las empresas y negocios que creó y realizó a través de su hijo menor Omar Yunes Márquez en México y en España.

En 147 fojas se muestran notas informativas, documentos oficiales, copias de contratos, de registros públicos de la propiedad de la Ciudad de México, Estados Unidos y Veracruz, de las denuncias penales en su contra por enriquecimiento ilícito y pederastia; las irregularidades que derivaron en el daño al presupuesto público de Veracruz, del saqueo a las arcas del ISSSTE del que fue director entre 2006 y 2010, así como documentos que comprueban la existencia de las cuatro empresas operadas por su hijo en España, las cuales dejaron de operar en 2012.

En la “carpeta azul”, color del partido al que pertenece Yunes Linares, Acción Nacional, se enumeran las propiedades del gobernador veracruzano que en 2016 volvió a ganar la gubernatura apoyado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pese que en los noventa reprimió a los perredistas del estado cuando fue secretario de Gobierno del exmandatario priista Patricio Chirinos.

Yunes Linares tiene un condominio de 45 millones de pesos en Alvarado, Veracruz; una casa en la Ciudad de México en el número 42 de El Pedregal de 960 metros cuadrados, valuada en 30 millones de pesos; una casa de 450 metros cuadrados en Coatepec, Modelos, con un valor de 15 millones de pesos; una casa en el Club de Golf, donde también se ubica la casa de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Además de bodegas, terrenos, despachos y locales comerciales.

La “carpeta azul” registra otro departamento en el número 1155 Brickell Bay Drive, Mismo Florida y uno más en la Quinta Avenida de Nueva York, Estados Unidos, así como gasolineras en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y Cuitláhuac con un valor de 60 millones de pesos. Un rancho en “Santa Gertrudis de RL” en el municipio de Tres Valles que vale 2 millones de dólares. Es dueño de la empresa de servicios informativos Mirafe que vale 10 millones de pesos; un yate Tierra Sobran “Ulúa” que vale 2 millones de pesos; es copropietario de la empresa de bienes “Kristhal” junto con su primo César Yunes Landa. Es suya la empresa “Seguritex” dedicada a la seguridad portuaria que vale 3 millones de pesos.

Es de su propiedad el rancho “La Fermina” en Tierra Blanca, de 400 metros y que cuesta 3 millones de pesos. Una residencia en Coyoacán, Ciudad de México. Terrenos en Xalapa, Cancún y Costa de Oro, Veracruz con un valor de 25 millones de pesos.

Su hijo Omar Yunes Márquez es propietario de cuatro empresas en Oviedo, España con la denominación social Vault Investments Sociedad Limitada, Nero Investments, Feles Investments y Maximilian Investments.

Además es copropietario de empresas inmobiliarias como Praxisiong Pralo SA de CV y Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV. Junto con sus hijos y esposa posee Yunes Consultores SC y Operadora de Servicios Alimentos YM en Boca del Río, Veracruz y Cholula, Puebla.

Asimismo, es dueño de la Compañía Veracruzana de Casa y Departamentos u gasolineras en el Golfo de México. Además de cuentas bancarias en México y el extranjero.

Su riqueza, al amparo de Fox y Calderón

En 2005, su mentora, la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –en arresto domiciliario por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos–, tenía una relación muy cercana con el entonces presidente panista Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún. Fundó el Partido Nueva Alianza.

Al apoyar, como priista, las propuestas de los panistas, sus entonces correligionarios la expulsaron del partido el 13 de julio de 2006. Yunes Linares renunció al PRI para seguir a Gordillo.

Ese año, de acuerdo con audios difundidos públicamente y recientemente publicados por López Obrador, Gordillo había pedido al entonces gobernador de Tamaulipas, el priista Eugenio Hernández Flores y al secretario de Comunicaciones y Transportes del sexenio foxista, Pedro Cerisola, que se pusieran de acuerdo para que la estructura del magisterio se movilizara para operar el fraude electoral en la elección presidencial, beneficiando al panista Felipe Calderón.

El premio para Yunes Linares fue la dirección general del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

En la “carpeta azul” se registra que de diciembre 2006 a febrero de 2010 se otorgaron 60 contratos a la empresa Stryker por 48 millones 44 mil 919 pesos. “Del total de contratos, sólo una tercera parte de ellos los obtuvo mediante concurso en licitación pública, el resto fueron obtenidos por adjudicación directa y en dos casos participó en invitación a tres”. Estos datos se obtuvieron revisando la página web de transparencia del ISSSTE.

En la “carpeta azul” se muestran las irregularidades en el ISSSTE del 2006 al 2009 y los resultados de la Auditoría Superior de la Federación que incluyen el año 2010, cuando deja la dirección general para buscar y ganar por primera vez la gubernatura de Veracruz.

En el 2007, la ASF detecta que en la Subdirección Jurídica de este instituto, de enero a diciembre de ese año, se pagaron 205 millones 525 mil 900 pesos por sentencias en materia pensionarias de mil 249 juicios.

“Lo anterior cobra relevancia porque el hecho de que las 14 personas responsables de la atención a juicios fiscales en materia de pensiones, solamente seis contaban con el grado de licenciado en Derecho, mientras que seis no contaban con el perfil requerido para ocupar el cargo, lo cual influyó en el hecho de que el ISSSTE haya tenido que pagar más de 200 millones de pesos en juicios perdidos”, señala.

La ASF también detecta también un importe por 248 millones 442 mil 900 pesos correspondientes al saldo de 12 mil 649 créditos a derechohabientes que se tienen registrados en cartera vencida y vigente en 2007-2008 que fueron otorgados de 1980 a 1996 de las cuáles existió el riesgo de que prescribiera el cobro.

Encuentra además un importe por 287 millones 444 mil 500 pesos correspondientes a 19 mil 534 préstamos vencidos, de los cuales durante la gestión analizada no se realizaron las acciones administrativas y legales para su recuperación.

Presume asimismo “un probable daño o perjuicio al Estado” por descuentos aplicados a las facturas de los servicios de vigilancia y limpieza por 176 mil 246 pesos “por inasistencias justificadas con fatigas alteradas y autorizadas por los gerentes de las unidades de venta”.

Agrega que de lo anterior se deriva un monto de 688 mil 600 pesos por penalizaciones no aplicadas a la empresa Conaseg de México S. de RL de CV, dinero que el Sistema de Tiendas y Farmacias del ISSSTE dejó de percibir.

En 2008, la ASF reportó 82 dependencias y entidades de nivel central que tenían adeudos con el ISSSTE, como las secretarías de Educación de las 31 entidades, el gobierno capitalino, la PGR, la UNAM y el IPN que en conjunto el adeudo ascendía a 662 millones 426 mil 300 pesos.

“Y aunque en 2009 se recuperó parte del adeudo, la ASF determinó que el ISSSTE no obtuvo las cuotas o aportaciones necesarias para brindar atención de calidad a sus derechohabientes”, señala.

En 2008 registró un déficit de operación en el Fondo de Salud por 9 mil 925 millones de pesos, dos veces más que los 4 mil 756 millones de pesos registrados en 2007, “el cual fue cubierto por transferencias realizadas por el gobierno federal”´, a cargo del panista Felipe Calderón.

Otra irregularidad se reportó en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” que adquirió a la empresa “Droguería y Farmacia El Globo SA de CV” 571 piezas de 18 claves de medicamento por 4 millones 56 mil 200 pesos con un contrato de subrogación, pero en 110 piezas de medicamento por 389 mil 929 pesos no procedía la subrogación porque estaban en existencia, lo cual derivó en una promoción de responsabilidad administrativa sancionaría para los servidores públicos porque no se realizaron las acciones para surtir 18 claves de medicamento, lo que ocasionó que dicho nosocomio subrogara el servicio con un costo superior a la muestra auditada de 2 millones 318 mil 900 pesos.

Detectó pagos indebidos de 787 mil 300 pesos por concepto de obra que no fueron ejecutadas; 6 millones 726 mil 200 pesos por el pago de servicios que no están en operación; 729 mil 900 pesos por la devolución de una pena convencional al continuar el atraso de una obra; 3 millones 159 mil 600 pesos por diferencias de calificación de volúmenes de obra y 28 mil 700 pesos por pago de obra que no se ajustó a su alcance.

“En 2006 Yunes fue secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo Jesús Villalobos López, sobrino del secretario de Salud foxista, José Ángel Córdoba Villalobos, su director de Administración. En diciembre del mismo año, en el sexenio de Calderón, ambos pasaron al ISSSTE, el primero como director general y el segundo como director de finanzas.

“Cuando Yunes dejó el cargo en 2010 para competir por el gobierno de Veracruz, Villalobos López se convirtió en el director general, en sustitución de María del Rosario de León García. Posteriormente, Villalobos López ocupó la Dirección General de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública y desde ahí nombró a María del Rosario de León García como subdirectora General de Ventas de Pronósticos Deportivos, lo que pone de manifiesto su nivel de complicidad.

“Hay que recordar que en el sexenio de Felipe Calderón, a Elba Esther Gordillo le fue dada, como apoyo de favores políticos, la atribución de nombrar a funcionarios del ISSSTE, de Pronósticos Deportivos y en la Lotería Nacional, dependencias que se convirtieron en su coto de poder”, añade.

Como director de finanzas en el ISSSTE, Villalobos López, con el aval de Yunes, firmó un contrato por 300 millones de pesos con la empresa Ingeniería, Costos y Servicios SA de CV para realizar un inventario físico de los bienes inmuebles del instituto de junio a diciembre de 2009, de los cuales no encontró registro el Órgano Interno de Control de la dependencia, pese a que De León García hizo constar en diversos oficios que había recibido “con entera satisfacción” los documentos que justificaban este contrato.

“Sólo por este caso, Yunes Linares y sus funcionarios causaron al ISSSTE un daño patrimonial por 300 millones de pesos”, indica. De León García, agrega, fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) con una multa de 149 millones 931 mil 251 pesos, “la más alta aplicada a funcionario alguno en 2013”.

La ASF resolvió que durante la gestión de Yunes 255 inmuebles fueron invadidos, 120 locales propiedad del ISSSTE no se encuentran registrados y han sido comercializados por terceros que se han apropiado de ellos. Se realizaron obras de remodelación en bienes inmuebles que no se acreditó que fueran propiedad del ISSSTE. La institución desconoce el número y el valor de los inmuebles de su propiedad. No hay registro de inmuebles que hayan causado baja o enajenación y en los casos de invasión, el ISSSTE no tomó medidas para recuperar los inmuebles.

A través de TURISSSTE, en la partida “Congresos contratados por realizar” se gastaron mil 62 millones 396 mil pesos y en la de “Acreedores por servicios turísticos”, 64 millones 219 mil pesos, pero la información financiera no corresponde a la ubicación financiera de estos eventos.

También existen partidas de 2003 a 2006 de atraso de depuración de conciliaciones bancarias por 169 millones 259 mil pasos y en 2009 por 15 millones 107 mil 700 pesos. Las recuperaciones probables son por 16 millones 355 mil 700 pesos.

En 2010, la ASF encontró un contrato multianual para la adquisición de medicamentos, mediante la licitación pública internacional LPI-00637051.002.10 por 191 millones 320 mil 800 pesos, lo que generó una diferencia pagada al instituto por más de 31 millones de pesos. La ASF considera que hubo un probable daño patrimonial al Instituto por 159 millones 939 mil 36.79 pesos por no considerar el menor precio ofertado en ocho claves de medicamento.

En otro contrato multianual por servicio de telecomunicaciones de 2010, con la empresa FONDICT por 675 millones 802 mil pesos, la propuesta de participación y proposiciones no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación o en Compranet, cuando en la propuesta había por lo menos cinco proveedores que cumplían con el requisito de la convocatoria. El contrato no se hizo público.

Ese año, en TURISSSTE se celebraron 26 eventos por un monto de 549 millones 86 mil 200 pesos que no correspondieron a servicios turísticos, pero se realizaron por adjudicación directa por 517 millones 824 mil 200 pesos sin contar con documentación que lo justifique, de los cuales 11 millones 432 mil 700 pesos no corresponden con el objetivo e incumplen la Ley de Adquisiciones.

“A la fecha de revisión de 2010 existían partidas de 2003 a 2009 por 117 millones 848 mil 400 pesos y en 2010 por 267 millones 982 mil 500 pesos”. De 2006 a 2010 no se declaró IVA “por lo que se incurre en delito de evasión fiscal. El probable daño patrimonial asciende a 517 millones 824 mil 200 pesos”, explica.

Hubo además pagos indebidos por equipos de cómputo y periféricos no utilizados de 2001 a 2013 por 609 millones 669 mil 600 pesos. La empresa Ofi Store incumplió con la fecha de entrega del equipo en marzo de 2011, aun así el ISSSTE autorizó que le pagaran a la empresa 241 millones 327 mil 600 pesos.

“El monto anual de 2009 a 2011 del daño presupuestal es de 2 mil 479 millones 590 mil 536 pesos”.

En 2011, Yunes Linares acusó a Gordillo de querer corromper al ISSSTE, cuya dirección ella le había conseguido. La acusó de haberle ordenado “saquear” al ISSSTE ante quien fuera secretario de Gobernación de Calderón, Fernando Gómez Mont.

Gordillo, a su vez, lo acusó de “represor, pederasta y ladrón”.

Las denuncias penales

La carpeta azul incluye además las copias de las dos averiguaciones previas que están congeladas en la PGR contra Yunes Linares con los números PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/114/2013 que presentó el expanista Manuel Espino Barrientos y la consignada en el expediente PGR/UEIDXSPCAJ/FEECCSPF/M-VII/077/2015, presentada por la agrupación los 400 Pueblos el 23 de abril de 2015. Se presentan los documentos existentes sobre las cuentas bancarias y propiedades de Yunes que la PGR no ha tomado en cuenta.

Otra denuncia fue hecha ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el 25 de septiembre de 2015 por diputados locales del PRI de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río contra su hijo, el alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, por enriquecimiento ilícito, que consta en el expediente FGE/FIM/IM/45E/2915, donde se expone que el edil generó ingresos por 4 millones de pesos entre 2004 y 2010, sin embargo adquirió dos terrenos por un valor de 8 millones de pesos y construyó una residencia con un valor de 30 millones de pesos. La indagatoria no ha concluido.

Una más fue presentada ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra Mujeres y Trata de Personas de la PGR, por la representación legal de la Confederación Mundial Pro Derechos Humanos Segura AC e incluye a su esposa Leticia Isabel Márquez Mora y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando, pero en la copia mostrada en la carpeta no se detalla el motivo de la acusación.

La riqueza inexplicable de su hijo menor

En la carpeta azul también se incluyeron las capturas de pantalla de las propiedades de su hijo menor Omar Yunes Márquez, cuyo nombre apareció en los Panamá Papers el año pasado, cuando Yunes Linares era candidato a gobernador de Veracruz. En esa investigación que involucró a 100 medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo a Proceso, se nombró a Omar Yunes Márquez en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda, con la asesoría de Mossak Fonseca de Panamá, para ocultar su riqueza en paraísos fiscales. Su padre lo negó. Justificó a su hijo y señaló que se dedicaba al negocio de los restaurantes de comida japonesa desde hace 19 años, que pagaba impuestos y todo era legal.

En la Ciudad de México, el hijo de Yunes, Omar, compró un edificio, dos terrenos y un penthouse con valor de 30 de millones de pesos, entre 2009 y 2014.

“Para la adquisición de estos inmuebles contó con la colaboración de las personas con las que conformó sociedades temporales que eran disueltas a las horas o días de realizada la transacción. Esas personas son: Miguel Nahim Dadgud Kalife, Alejandra Claudia Elizondo Garza, Valería Carnevale Márquez, Luigi Paolo Carnevale Márquez, Alejandra de la Rosa Feldman y Paola Zocchi Aspe”, indicó. Estos personajes figuran en futuros negocios del hijo de Yunes Linares.

Presenta las copias escaneadas del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, igual que de las propiedades citadas.

“Una investigación propia, consultando el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, se obtuvo evidencia de que Omar Yunes Márquez adquirió seis propiedades adicionales a las previamente identificadas por Reporte Índigo en el año 2013”, señaló.

La propiedad están en las calles Hegel 315 y Horacio 1119 en Polanco. El 8 de marzo de 2007 adquirió una propiedad con valor de 5 millones de pesos. En la escritura pública 68,808 asienta que Omar es el dueño, con folio real 1210006. No se especifica la forma de pago. El total de la transacción fue de 25 millones de pesos, indicó. Las propiedades se ubican en las calles Horacio 1119, Calderón de la Barca 27 y Platón 433. La propiedad tiene una extensión de 198 metros cuadrados.

Cuando compró esa propiedad Omar tenía 29 años de edad y su padre tenía un año y tres meses como director del ISSSTE.

Una de las seis propiedades del hijo de Yunes en Horacio 1119 costó 6 millones 833 mil 159 pesos. El 16 de diciembre de 2013 tenía el régimen de propiedad en condominio, los propietarios eran los ya citados párrafos anteriores pero la sociedad se disolvió y sólo quedaron como propietarios Omar, Dagdud Kalife y Elizondo Garza desde el 1 de julio de 2015.

Otra propiedad en la misma zona costó 11 millones 739 mil 16 pesos, tiene 335 metros cuadrados. Es un penthouse en Horacio 1119. Se hizo la misma operación que en el anterior quedando al final solo tres dueños. Un penthouse más costo 12 millones 650 mil 104 pesos, un departamento de 244 metros cuadrados costo 8 millones 550 mil 209 pesos. En 2014 este inmueble se puso en venta en 10 millones 855 mil pesos, es decir, 2 millones 304 mil pesos más por el que fue adquirido. Un departamento más de 212 metros cuadrados costó 7 millones 428 mil 870 pesos. Monto total de los seis inmuebles: 33 millones 296 mil pesos.

Empresas en España

Omar Yunes Márquez tiene en la actualidad 37 años, no tiene cédula profesional pero sí una certificación del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

Co-fundó Atma Real Estate Investment Network. Fundó y es el presidente del Consejo de Administración de Planta de Ideas que tiene una franquicia de restaurantes Sushi Itto y Quiznos en México, en la Ciudad de México, en Puebla y Veracruz.

Fue director general de la Unión de Crédito Mexicano. Fue abogado de Semarnat y de la firma de abogados Solórzano, Carvajal, González y Pérez Correa. El 12 de mayo de 2011 se casó con Ángela Ruiz Pérez.

El 18 de enero de 2010 creó las cuatro empresas con una inversión de 5 mil euros por cada una de ellas. En marzo son vendidas a Omar Yunes.

Las empresas son Vault Investments Sociedad Anónima Limitada. Código de Identificación Fiscal (CIF) B74273830; Maximilian Investments Sociedad Limitada. CIF B74273863; Nero Investments Sociedad Limitada. CIF B74273822 y Feles Investments Sociedad Limitada. CIF B74273855. Las cuatro empresas se dedican “a la construcción y edificación” y están ubicadas en la Calle Suárez de la Rica #2, 1 piso lado izquierdo, Oviedo, cp. 3300, Asturias. José Luis Antuña González aparece como administrador único.

En noviembre de 2012, el abogado penalista Jesús Reyes Peralta señaló a Omar como propietario de cuatro empresas compradas por la familia Yunes en 2010.

“Bajo la denominación social Vault Investments Sociedad Limitada, Nero Investments, Feles Investments y Maximilian Investments, dichas empresas desarrollan trabajos de obra pública y privada, suministro de materiales e instalación en general y suministro de materiales e instalación en general.

Las empresas fueron creadas por Rufino Arce Foncuevas y como administrador único José Luis Antuño González en febrero de 2010 con un capital de 5 mil euros, es decir 82 mil 650 pesos al tipo de cambio de diciembre de 2010 de 16.53 pesos por euro, como lo constata el Boletín Oficial Mercantil de España.

Posteriormente el boletín registra un movimiento de empresas, cambio de propietario en marzo de 2010, teniendo como socio único a Omar Yunes Márquez, y a Antuño González como administrador único.

La carpeta azul muestra fotos del inmueble donde se registró a la empresa, pero según el catastro electrónico de la Secretaría de Estado del gobierno español, está catalogado como de uso residencial con una superficie de suelo de 188 metros cuadrados y mil 314 metros de superficie construida. El costo de la propiedad es de 500 mil euros, es decir, 10 millones 195 mil pesos considerando el tipo de cambio.

En su razón social describen como actividades la construcción de obra pública y privada, suministro de venta de materiales, instalaciones en general y demás actividades que sean auxiliares o complementarias de la industria de la construcción. Menciona que posee entre uno y diez trabajadores y su capital social está en el rango de los 3 mil 500 a los 10 mil euros.

La agencia de rating española AXESOR documentó que las cuatro empresas tienen el mismo balance financiero, siendo el 2012 el último año de operaciones. En el informe financiero reportó un capital total de 3 millones 181 mil 822 euros, es decir 54 millones 599 mil 722 pesos al tipo de cambio del 2012.

Reporta que las cuatro empresas tuvieron una disminución del 97% de sus activos en 2012 respecto al 2011.

“En razón de lo cual, a partir de esta información podemos hacer la deducción de que el capital social de la empresa en 2011 fue de 106 millones 60 mil euros, equivalente a 2 mil 918 millones 626 mil 593 pesos a un tipo de cambio de 18.09 pesos por euro”, analiza.

La explicación en la carpeta azul es que si en 2010 las cuatro empresas costaron 20 mil euros y se reportaron ganancias por 106 millones 62 mil 66 euros en 2011 y en 2012 se reportaron 43 millones 181 mil 802 euros, entre esos años se movilizaron 109 millones de euros.

El hotel de Yunes

El 6 de mayo de 2013 el gobierno capitalino clausuró el exclusivo Hotel Boutique Brick en la colonia Roma, propiedad de Yunes Linares. Se había inaugurado en abril de 2010 por el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard.

Los socios son los personajes ya mencionados antes, con excepción de Omar, pero se hizo pública una conversación entre Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo mayor de Yunes Linares con el arquitecto Jorge Caram Kuri donde acepta que son socios del hotel.

Se clausuró el hotel porque según se difundió “se mantenía operando desde su apertura bajo el tráfico de influencias, permitiéndole operar sin las debidas licencias para la venta de bebidas alcohólicas y con las mínimas medidas de seguridad (salidas de emergencias, sistema de detección de incendios)”, se señala en la carpeta azul.

En Boca del Río, Yunes Linares compró el departamento 802 en el edificio Torre VLU ubicada en Boulevard Avila Camacho 680 en el fraccionamiento Costa de Oro de Mocambo. Esta información consta en la escritura No. 25,849 del notario público No. 14 de Veracruz e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del municipio el 26 de abril de 2010. Un departamento en esa zona cuesta 5 millones 800 mil pesos.

También es propietario de los lotes 9 y 10 de la manzana 261 del fraccionamiento Costa Verde en Boca del Río. Los adquirió a través de la empresa inmobiliaria “Veracruzana de Bienes Inmuebles SA”, de la cual tiene el 50% de las acciones. Esto consta en la escritura 22,643 del notario público 19 de Veracruz e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Boca del Río No. 7544 el 29 de septiembre de 2006.

“Se realizó una búsqueda del inmueble a través de las herramientas Google Earth y Maps, sin embargo no se logró ubicar dicho domicilio, en ambas aplicaciones la fecha de referencia es del mes de diciembre de 2014.

“Es importante mencionar que en el Acta de Cabildo 46, del municipio de Boca del Río, que corresponde a la reunión ordinaria num. 27, fechada el 13 de febrero de 2015, se autorizó un incremento del Coeficiente del Uso del Suelo al lote 10 de una manzana 261 del fraccionamiento Costa Verde, del cual se presume es propiedad de Yunes Linares”, añade.

El presidente municipal es Miguel Ángel Yunes Márquez, su hijo. En la carpeta azul están los documentos.

En el año 2003, la empresa Vicrosa recibió una concesión de la Semarnat por 99 años para construir un restaurante bar que terminó siendo el Hotel Punta Azul en Playa Bamba, antes Playa Privat, de la zona conturbada de Veracruz-Boca del Río.

Yunes Linares es propietario del Hotel Punta Azul que se construyó en una superficie de mil 128 metros cuadrados al título de concesión No DGZF-509/02 del expediente 53/420077 otorgado por Semarnat a la empresa Centro de Espectáculos Vicrosa SA de CV el 7 de enero de 2003. “Sin embargo, aunque la concesión fue por mil 128 metros cuadrados a 99 años, la construcción se extendió a más de 2 mil metros cuadrados.

Cita la declaración del entonces director de Medio Ambiente municipal, Gaspar Monteagudo Hernández, quien señaló al respecto: “en un principio era una inversión española pero fue adquirida por un empresario defeño en 2008”, además dijo que recibió instrucciones de Yunes Márquez de no molestarlos con permisos “y cuestiones tontas del municipio, hay que apoyarlos”. La autorización se dio antes de que dejara la presidencia municipal de Boca del Río por primera vez.

De acuerdo con el expediente 53/420077 el costo de la construcción fue de 60 millones de pesos.

La carpeta azul menciona también a Ricardo Valdés, quien es amigo íntimo y socio de los Yunes, y compró como prestanombres la concesión federal de Vicrosa y el 23/”3/octubre de 2009 solicitaron el cambio de uso de suelo para construir un gran hotel.

La importancia de Yunes

Cuando Yunes Linares comenzó su segunda gestión como gobernador de Veracruz, en 2016, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el veracruzano “será clave para las elecciones presidenciales del 2018”. Se dijo confiado en que el gobernador daría buenos resultados y gobernaría correctamente.

Yunes Linares compitió en la gubernatura contra su primo, el priista Héctor Yunes Landa, con quien supuestamente se había enemistado, pero pasadas las elecciones se reconciliaron.