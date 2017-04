Tornados dejan al menos siete muertos en EU (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Al menos siete personas murieron y otras 50 resultaron heridas este fin de semana tras el paso de tornados por los estados de Texas, Missouri, Arkansas, Oklahoma y Kentucky, de acuerdo con reportes de diversos medios.

Entre las víctimas se encuentran una mujer de 72 años cuyo cuerpo fue hallado en el suroeste de Missouri luego de que una inundación arrastrara su vehículo. Otra mujer murió aplastada por un árbol que destruyó su casa en Arkansas.

En tanto, se reportó que los tornados en el este de Texas dejaron un saldo de cinco muertos.

This driver captured this #tornado video near Eustace, #Texas Saturday evening. Video: brewerbeau96/Instagram pic.twitter.com/XFcsGANaC2

— WeatherNation (@WeatherNation) 30 de abril de 2017