“Quieren meter miedo para que la gente no salga a votar”: Delfina

ATIZAPÁN, Edomex. (proceso.com.mx).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que si la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, gana los comicios del 4 de junio, le pedirá que presente a Enrique Peña Nieto una solicitud de cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco.

El excandidato presidencial dijo que hablará con Gómez para acordar con las empresas constructoras que no sigan invirtiendo dinero a la edificación del nuevo aeropuerto.

Precisó que este proyecto faraónico tiene una inversión pública, dinero de todos los mexicanos, de 180 mil millones de pesos.

“Sin duda existe un problema de saturación en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, pero hay otras opciones: hacer dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, ubicado en Zumpango, 30 kilómetros cerca de la Ciudad México y mantener abierto el actual aeropuerto, porque sería un desperdicio que se cerrara”, indicó.

Agregó que las nuevas dos pistas del aeropuerto de Santa Lucía podrían comunicarse con el actual, habría ahorro de más de 100 mil millones de pesos, “pero no quieren hacernos caso porque están metidas las constructoras que defiende Enrique Peña Nieto: Higa, la empresa española OHL y la constructora del cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard, además de cinco o seis empresas más”.

En su cuenta de Facebook, López Obrador publicó una nota del periódico Reforma titulada “Salen ganonas firmas ligadas a Edomex”, donde informan de las empresas vinculadas a Peña Nieto y a la mafia del poder que han llevado a cabo un vil saqueo.

El líder nacional de Morena denunció que están acabando con los cerros para rellenar el Lago de Texcoco, donde confluyen nueves ríos, no hay tierra firme, y están gastando mucho dinero.

La gente está inconforme, dijo, “porque las empresas están destruyendo el medio ambiente para rellenar el Lago de Texcoco por la ambición del dinero”, remató.

Informó que el arquitecto José María Riobbó y Sergio Samaniego redactaron el libro Sistema aeroportuario del Valle de México, donde se plantea un proyecto alternativo de la construcción del aeropuerto.

Señaló que el Ejército construyó una barda perimetral para rodear el terreno del nuevo aeropuerto, pero se está hundiendo porque no hay piso firme.

López Obrador propuso que el terreno del Lago de Texcoco sea un centro de recreación o deportivo y el año próximo se pueden construir las dos pistas en Santa Lucía, municipio de Zumpango.

En otro asunto, el exjefe de gobierno comentó que una persona le informó que en las redes sociales hay muchos videos que los mismos ciudadanos graban diciéndole a la gente que le van a entregar dinero para Andrés Manuel. “Ya se volvió pitorreo, porque quién le va a creer a Peña, a Yunes”, añadió.

Asimismo, pidió que quien tenga internet visite su página de Facebook y Twitter porque todos los días dará a conocer la postura de Morena para que de esa manera se contrarreste la manipulación informativa.

Por su parte, Gómez Álvarez al término de un encuentro con vecinos de este municipio y cuestionada sobre el clima electoral en la entidad, pidió a los gobiernos estatal y federal que garanticen la seguridad y no por los candidatos, “sino por la población; que no quieran meter miedo para que la gente no salga a votar”.

En el primer punto de su gira, en el que estuvo acompañada por López Obrador, la aspirante a gobernadora de Edomex reconoció la actitud de la militancia que, ante los incidentes ocurridos en Acolman y Chimalhuacán no tuvieron miedo “y eso me muestra que la ciudadanía ya está cambiando y quiere un cambio real en la entidad”.

En este municipio, en el que 30% vive en pobreza y la mitad de sus habitantes no tiene seguridad social, lamentó que el PRI coaccione a sus militantes con cancelar programas sociales si no votan por su candidato.

“Los políticos de siempre le están apostando a que con billetazos van a comprar la conciencia de los ciudadanos”, destacó Delfina Gómez.

Para la abanderada de Morena, los priistas ven a los ciudadanos como “un número. Nos utilizan y nos vienen a ver cada seis años”.