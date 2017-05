AMLO ya no niega su relación con Duarte y ahora le sirve para atacarme: Yunes Linares

XALAPA, Ver. (apro).- La “carpeta azul” presumida por el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y que contiene casi 150 fojas de señalamientos en mi contra, son las mismas de las querellas penales que en su momento interpuso el exgobernador priista y hoy preso en una cárcel de Guatemala, Javier Duarte de Ochoa, aseguró el mandatario veracruzano, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

A través de un nuevo video que circuló el fin de semana y continua en las redes sociales, Yunes Linares insistió en que tanto el líder de Morena, López Obrador, como el exgobernador Javier Duarte son “amigos” y continúan –dijo- encadenados.

”Las denuncias en mi contra que trae López Obrador son las que presentó su amigo Javier Duarte ante la PGR. ¡Siguen encadenados!”, sostuvo.

En el último semestre, López Obrador y Miguel Ángel Yunes han emprendido una campaña de denostaciones mutuas a través de videos en donde se han acusado de corrupción, tráfico de influencias, desvío de recursos, nepotismo, entre otros señalamientos.

La campaña de desprestigio mutuo radica en la importancia que tiene Veracruz en el mapa electoral, al ser la tercera entidad con mayor matricula de personas inscritas con capacidad para votar (más de cinco millones), además de que en territorio veracruzano hay una férrea disputa entre las simpatías que ocupa el PAN y Morena, relegando a un tercer lugar al PRI y a un cuarto sitio al PRD.

En dicho video, Miguel Ángel Yunes acusa a López Obrador de estar loco y de reciclar unas querellas que el propio Duarte ya había puesto en su contra.

“López Obrador ya no niega su relación con Duarte, ahora le sirve para atacarme. Seguramente lo hace porque recibía 2 millones y medio de pesos mensuales en “efe”, en efectivo, Duarte se los daba a López Obrador y hoy quiere cubrirse diciendo que yo estoy denunciado. No, López Obrador, eres un corrupto y tú lo sabes, sabes perfectamente bien que mientras yo denunciaba a Duarte y lo llevaba a la cárcel, que es donde está hoy, tú recibías tu lana cada mes”.

A decir de Yunes, López Obrador se encuentra enojado, porque ya no recibe la ministración mensual que el anterior gobierno, el de Duarte, le proporcionaba.

Yunes Linares se valió de la exhibición de que fue objeto la legisladora de Morena, Eva Cadena, recibiendo dinero en efectivo, para apuntar a dicho instituto político como el que ha fomentado la corrupción.

“Eres un corrupto y para que no se les olvide, ahí les dejo este videíto con Eva Cadena, que es tu representante, no le has quitado el cargo, no le has quitado el título, y era tu representante para recaudar López Obrador. Reconócelo, reconoce tu responsabilidad y no culpes a una mujer, es un acto de cobardía”, dijo.

Las denuncias en mi contra que trae López Obrador son las que presentó su amigo Javier Duarte ante la PGR. ¡Siguen encadenados! pic.twitter.com/VUUEtmu9uZ — Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) 29 de abril de 2017

En el caso de López Obrador, este subió a su cuenta de Facebook, “La Carpeta Azul” donde se detallan los actos de corrupción que cometió el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, desde el 2006 al 2010 que fungió como director del ISSSTE, sus millonarias propiedades, las denuncias penales en su contra, así como las empresas y negocios que creó y realizó a través de su hijo menor Omar Yunes Márquez en México y en España.

En 147 fojas se muestran notas informativas, documentos oficiales, copias de contratos, de registros públicos de la propiedad de la Ciudad de México, Estados Unidos y Veracruz, de las denuncias penales en su contra por enriquecimiento ilícito y pederastia; las irregularidades que derivaron en el daño al presupuesto público de Veracruz, del saqueo a las arcas del ISSSTE del que fue director entre 2006 y 2010, así como documentos que comprueban la existencia de las cuatro empresas operadas por su hijo en España, las cuales dejaron de funcionar en 2012.