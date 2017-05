El indie rock de la canadiense Leslie Feist en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantautora canadiense Leslie Feist se presentó anoche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris como parte de la promoción de su reciente discografía llamada Pleasure, derrochando altas dosis de rock y fusiones instrumentales.

Sonidos que van del folk, jazz, blues y rock forman parte del estilo por el que exploró la guapa cantante quien salió sobre el escenario a eso de las 19:37 horas, lista para enseñar su nueva producción que lanzó precisamente el viernes 28 de abril.

Y aunque muchos de sus seguidores aún no se sabían todo el nuevo repertorio, disfrutaron inmediatamente del primer sencillo titulado Pleasure, con el cual arrancó el show.

Feist cautivó a sus selectos pero fervientes fans, quienes aunque no llenaron el foro de avenida Donceles, en el Centro Histórico, lograron encender el espacio por cerca de dos horas que duró el recital.

Utilizando un estilizado vestido rojo, a la chica del país de la hoja de maple se le vio por momentos con una guitarra acústica y en otros con una eléctrica, encantando al público con su carisma al hablar en español, mostrando su cariño y agradecimiento. Resonó así I wish I didn’t miss you” y Lost dreams, instantes en el que a nivel producción un abanico luminoso se desplegaba tras la banda que la acompañaba, mientras ella hacía gala de sus cánticos.

Se sumaron a la lista de rolas The wind, Century, Baby be simple y Young up, cada una desatando incesantes gritos en los espectadores que le declaraban su amor tanto por parte de los hombres como de las mujeres. Continuó My moon my man y Sea lion woman de su álbum The Reminder (2007), misma que desbordó los aplausos de todos congregados siguiendo el ritmo de la canción.

El espectáculo parecía terminar con How come you never go yhere y Let it die, pero regaló un par más: Mushaboom y 1234, sin embargo, en la última salió inusitadamente corriendo tras el escenario sin mayor despedida, ante los alaridos de los presentes quienes se resistían a dejarla huir.

La exintegrante de la banda Broken Social Scene se presenta hoy y mañana en el Teatro de la Ciudad. (Con información de César Muñoz Valdez)