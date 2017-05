Otorgan a investigadora de la UNAM una beca internacional en genética

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por sus estudios sobre la influencia de los factores ambientales en la expresión genética, Lorena Aguilar Arnal, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, obtuvo la beca Research Grant Awardees 2017 del programa internacional Human Frontier Sciencie Program Organization (HEFSPO).

El trabajo sobre mecanismos epigenéticos Chromatin dynamics and nuclear Matabolism: an intimate interplay uncovered by non-linear optics contribuirá a la mejora de las técnicas de reprogramación celular y de formación de tejidos a partir de células madre, explicó la también becaria del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid.

“Lo que obtendremos son cuestiones básicas que se preguntan desde hace tiempo en la ciencia, pero a largo plazo podrían dar pie a mejorar las técnicas de reprogramación celular”, señaló Aguilar Arnal.

De acuerdo con un boletín de prensa, la investigación forma parte de uno de los 30 proyectos científicos ganadores, de más de 60 países, que la HEFSPO apoyará por su potencial de desarrollo. Además, según el documento, se realizará en colaboración con Chiara Stringari, investigadora del Laboratorio de Óptica y Biocencias, en Francia.

“Los evaluadores exigían que el proyecto tuviera carácter internacional, que fuera presentado entre dos países, y aún mejor si se hallaban en diferentes continentes”, señaló Lorean Aguilar Arnal.

El financiamiento, parte de la idea de globalidad, además reconoce tanto la trayectoria de investigador como la importancia del proyecto.

La beca del organismo con sede en Francia tendrá una duración de tres años.

Lorena Aguiar Arnal cursó estudios de licenciatura en bioquímica en la Universidad de Navarra, además de una estancia en el laboratorio de Paolo Sassone-Corsi, en la Universidad de California. Sus trabajos han sido publicados en las revistas Nature Strutural Molecular Biology, Current Opinion in Cell Biology y PNAS.