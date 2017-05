Marcha del Trabajo termina en forcejeo entre policías y anarquistas en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las movilizaciones para conmemorar el Día del Trabajo en la Ciudad de México cerraron con el incumplimiento de los mandos policiacos capitalinos, quienes forzaron a jóvenes anarquistas a pasar por revisión y forcejear antes de que ingresaran al Metro, después de concluir la marcha.

Los aproximadamente 20 jóvenes ya habían sido revisados por miembros de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta a los ojos de los principales mandos policiacos, con el fin de que los anarquistas no tuvieran contacto directo con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Así lo habían acordado las autoridades y los miembros de la brigada, encabezada por Miguel Barrera Rocha.

Los anarquistas, jóvenes preparatorianos, caminaron en la retaguardia del contingente integrado por la Federación de Jóvenes Comunistas, quienes caminaron del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, donde ya se había restablecido la circulación y la normalidad de los comercios.

Sin embargo, con el paso de los últimos manifestantes, las tiendas, restaurantes y comercios iban bajando sus cortinas, mientras que también los policías de tránsito realizaban cortes de circulación.

La caminata transcurrió sin mayores incidentes. Ya frente al Palacio Nacional, los comunistas vestidos con playeras rojas, realizaron un mitin con miembros de otras organizaciones como Resistencia IMSS, quienes demandaron eliminar la corrupción en el “sindicato charro”, así como represión, despidos y abusos.

Al micrófono también pasaron integrantes del Colectivo Valle de Teotihuacán, quienes repudiaron la construcción del nuevo aeropuerto y rechazaron el establecimiento de mineras en ese lugar.

Fue entonces que los comunistas irrumpieron en el acto para lanzar sus consignas, lo que no fue permitido por los miembros del Partido Comunista. Hubo empujones e insultos entre los integrantes de los dos grupos hasta que los anarquistas se retiraron por la avenida José María Pino Suárez rumbo a la estación del Metro del mismo nombre. Eso sí, los 20 jóvenes fueron encapsulados por un centenar de granaderos, al mismo tiempo que hacían cortes a la circulación.

Fue enfrente del Museo de la Ciudad de México, cuando los anarquistas accedieron a ser revisados por los miembros de la Brigada Marabunta, para asegurarse de que no llevaran materiales peligrosos como bombas molotov u objetos punzocortantes. No hubo nada en sus mochilas. Sin embargo, antes de ingresar al metro, el “Comandante Neptuno”, de la policía se paró frente a los encapuchados, les gritó, los obligó a descubrirse el rostro y hacer una nueva revisión.

Sin hallar, más que una lata de aerosol, los anarquistas pasaron entre dos vallas de policías y así fue como ingresaron al Metro.

Barrera Rocha, líder de Marabunta, le gritó al comandante: “Eres un mentiroso. La policía de la Ciudad de México no cumple con su palabra, ni cumple con los protocolos. Se necesita valor civil y dignidad. Están fallando, era una construcción de confianza, no una acción autoritaria. Así actúa la policía, en medio de la impunidad se protegen, no van cambiar nada. Ustedes son más impunes y corruptos con sus cascos. Esos jóvenes tienen derechos…”.

El “Comandante Neptuno” ni se enteró. Dio la media vuelta y se fue.