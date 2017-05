Alistan “operación apapacho” para asegurar miles de votos a Del Mazo

TOLUCA, Edomex. (apro).- Con recursos públicos del gobierno federal bajo el mando de la diputada Carolina Viggiano, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) alista su “ejército de promotores comunitarios” en esta entidad para capitalizar el voto en favor del candidato priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo, el domingo 4 de junio.

Sin celulares

Por indicaciones del director general de Conafe, Simón Villar Martínez (exsecretario de Educación estatal), y de Carlos Auriel Estévez Herrera, director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), el viernes 28 de abril alrededor de 150 promotores de educación inicial no escolarizada fueron citados por sus respectivos coordinadores regionales en el salón de fiestas “El Cacique”.

A esta reunión, celebrada en el número 131 de la calle Citlaltépetl en la colonia Benito Juárez de la capital mexiquense, los asistentes acudieron de forma “voluntaria” a cambio del reembolso de sus pasajes.

No obstante, los promotores temen que en el avance de la campaña se les comprometa a realizar una actividad con la que no están de acuerdo, como ya ha ocurrido en otros procesos electorales.

El encuentro se realizó a puerta cerrada. Al ingresar, los invitados –en su mayoría mujeres conforme al registro del propio Conafe– debían apagar sus teléfonos celulares para ser retenidos por los organizadores durante la reunión, con el propósito de evitar la filtración de evidencias.

José Manuel Ferriz Fernández, delegado de Conafe en la entidad, fue de los primeros en hablar. Enfatizó que los promotores educativos de la entidad tienen la mejor calificación en el país, son los más “chingones”, dijo.

“Así como han sido los mejores para realizar su Trabajo 1”, refirió, “lo serán para su Trabajo 2”, y sugirió que esta segunda tarea no debe hacerse con el atuendo de promotor.

“Ustedes forman parte del 90% que no ha recibido su ‘cariñito’”, indicó a los asistentes, a quienes aseguró que no deben preocuparse porque lo tienen guardado, “sólo que por la época (electoral) no se les puede entregar ahora”.

El viernes 31 de marzo, en otro salón de fiestas (el llamado “Alvi”, ubicado en el 318 de la vialidad José López Portillo de Toluca), también a puerta cerrada, un privilegiado 10% (alrededor de 2 mil integrantes de la cadena operativa, excepto oficinas de los valles de México y Toluca), recibieron el “apapacho” del que habló Ferriz, consistente en 2 mil 500 pesos por promotor, previo a la entrega de la copia de la credencial de elector.

Buenos resultados

Arleth Austria Escamilla, delegada de Conafe en Hidalgo desde 2015 –cuando fue designada por instrucciones de Emilio Chuayffet, entonces secretario de Educación Pública–, admitió ante los asistentes a la reunión del 28 de abril que al frente de la operación se encuentra la diputada federal Carolina Viggiano, “a quien le habría gustado presentarse personalmente, pero ese día tuvo un inconveniente, aunque les enviaba saludos, su reconocimiento y gratitud”.

Entre 2012 y 2015, Viggiano Austria fungió como directora general del Conafe; en la actual Legislatura federal fue compañera de bancada del ahora abanderado priista a la gubernatura mexiquense.

“Este esquema ya lo pusimos en marcha en Hidalgo, con muy buenos resultados”, admitió Arleth Austria, quien al frente de esta encomienda, el 5 de junio de 2016, vio desarrollarse la contienda de gobernador, de los 84 ayuntamientos y 30 diputados locales en aquella entidad con resultados favorables para el PRI.

Durante su intervención, la ponente ofreció a los convidados información sobre los programas de gobierno para que la retransmitan en las comunidades, y comprometió que los datos les serán enviados por celular, a través de grupos de WhatsApp habilitados por sus coordinadores regionales.

Con el auxilio de diapositivas, cifras, y el logotipo del PRI en el extremo inferior derecho, Austria expuso los alcances de programas como Jefas de Familia, Diconsa, Becas de Bachillerato y hasta de la construcción del tren interurbano México-Toluca, como las cosas buenas de la actual administración “que no se cuentan pero cuentan mucho”.

También ofreció otorgar la cobertura de los programas enlistados a las promotoras presentes.

Zonas marginadas

El programa promotores comunitarios tiene un origen y un objetivo nobles: a través de este esquema se acerca la educación inicial y básica a las localidades más alejadas, con alto y muy alto rezago social.

Esta encomienda permite a los promotores mantenerse en contacto y ganarse la confianza de los habitantes de las zonas más marginadas del país.

Por esta actividad, el promotor sólo recibe un estímulo económico mensual promedio de mil 200 pesos.

El “Trabajo 2” de los promotores comunitarios consiste en comprometer hasta a 200 ciudadanos de las comunidades a votar en favor del PRI.

Algunos inconformes incluso aseguran que a los habitantes de las comunidades se les proporciona una boleta llena, signada en favor del PRI, con el objetivo de que al momento de acudir a las urnas la intercambien por la boleta que les facilitan en las casillas.

“Les entregan la boleta ya tachada por el PRI, y a cambio exigen la boleta vacía para pagarles”, revelaron, no sin antes solicitar el anonimato para evitar su exclusión del programa.

Para la entrega de las boletas signadas, afirmaron, se organizan reuniones clandestinas a las dos o tres de la mañana. También señalaron que los apoyos ofrecidos a los supervisores de módulo por esta tarea llegan a los 50 mil pesos.

En este programa participan unos mil 730 promotores y cada supervisor de módulo tiene a su cargo a una decena de ellos.

En caso de que cada promotor participe en la encomienda y reúna el apoyo solicitado, esta estrategia aseguraría unos 346 mil votos a Del Mazo Maza el próximo 4 de junio.