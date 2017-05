Diputados de Morena también demandan a Eva Cadena en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- Un grupo de 11 diputados de Morena acudió este día a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer una denuncia en contra de su excompañera de partido, Eva Cadena Sandoval, quien fue exhibida en tres videos recibiendo fajos de dinero que presuntamente debía entregar a Andrés Manuel López Obrador, así como por votar a favor de una ley de verificentros del agrado de empresarios.

Los diputados locales fueron recibidos por el fiscal general Jorge Winckler, quien señaló que ya hay una carpeta de investigación abierta en contra de Cadena por presuntos delitos electorales.

El coordinador de la fracción parlamentaria, Amado Cruz, insistió en que el caso de corrupción de Eva Cadena es “un hecho aislado” que no pone en entredicho –dijo– la credibilidad de Morena.

“El día de hoy estamos presentando la denuncia correspondiente, estamos ciertos que se harán las investigaciones y las diligencias que correspondan a derecho”, acotó.

Cruz Malpica señaló que es necesario que la Fiscalía indague y obtenga resultados que correspondan a la realidad de los hechos.

Winckler expresó que una vez recibida de manera formal la querella, se tramitará la carpeta de investigación, en la que se incluirán todos los indicios que pudiesen presumir que existe un acto ilícito, en cuya integración se trabajará con la misma diligencia que en cualquier otro asunto que es competencia del organismo autónomo.

“Se solicitarán informes al Organismo Público Local Electoral y a la Legislatura del estado, esperamos contar con la colaboración de las instituciones, a fin de que se entreguen a la FGE de manera rápida los elementos que obren en su poder que pudieran ser constitutivos de prueba y que podamos tener la oportunidad de solicitar una audiencia inicial y actuar en consecuencia, toda vez que la diputada denunciada actualmente cuenta con fuero constitucional”, expuso Winckler.

La denuncia fue recibida por el fiscal de Investigaciones Ministeriales, Gustavo Fernando Vasto Pulido, así como por el fiscal especializado en Delitos Electorales y en la Atención a Denuncias Contra Periodistas y/o Comunicadores, Jaime Cisneros Gómez.

Vía telefónica, Eva Cadena se limitó a consignar que se separará de la curul, enfrentará a las autoridades para aclarar lo sucedido, y una vez hechas las diligencias, hacer frente a la prensa.

“En cuanto termine la investigación lo haré con tres medios serios y usted (Proceso) será uno de ellos. No quiero entorpecer las cosas porque como le compartí en el comunicado, no me siento segura. Disculpe la última vez ya no hubo comunicación, pero me pondré en contacto”, argumentó.