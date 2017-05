PRI, PAN y Verde en la Permanente demandan investigar recursos de Morena y AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La contienda y las pasiones electorales “llegaron a la Comisión Permanente”, como describió el coordinador priista Emilio Gamboa, y en la sesión de este miércoles, el PAN y el PRI, junto con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, del PVEM, demandaron que tanto el Instituto Nacional Electoral como la Fepade y hasta la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) llamen a declarar a Andrés Manuel López Obrador e investiguen los recursos que recibe el partido Morena.

A raíz de los videoescándalos de la diputada local veracruzana Eva Corona Sandoval, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, emplazó a la PGR y a la Secretaría de Hacienda a investigar la procedencia de este dinero.

“Morena ya se convirtió en el Movimiento de Recaudación Nacional, encabezado por el recaudador principal, Andrés Manuel López Obrador… no tienen vergüenza”, afirmó Cortés.

“Es importante saber de dónde viene el 100 por ciento de los recursos que maneja Morena. Es necesario saber de dónde viene el recurso que maneja López Obrador, porque él no tiene cuenta bancaria, todo lo maneja en efectivo, ya entendimos por qué y para nosotros es muy importante que se investiguen también los descuentos ilegales e inmorales que Delfina, la candidata a gobernadora en el Estado de México, le hizo a sus trabajadores cuando era presidenta municipal de Texcoco”, señaló el legislador.

A su vez, la senadora Mariana Gómez del Campo presentó un punto de acuerdo para que el INE realice una “investigación exhaustiva” sobre el posible destino de los recursos económicos entregados por particulares a la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena.

El PRI también presentó otro punto de acuerdo para que el INE fiscalice los recursos de Morena utilizados en las campañas electorales de 2016 y 2017. Sus legisladores acusaron al partido de López Obrador de utilizar dinero ilícito para financiar sus actividades partidistas.

El presidente del Senado, Pablo Escudero, del Partido Verde, afirmó que además de Eva Cadena tiene que declarar López Obrador.

“Pareciera que era usual recibir dinero y tiene que haber una explicación y una investigación”, afirmó en conferencia de prensa.

“A mí me parece que empezamos a encontrar sentido con la declaración patrimonial de Andrés Manuel donde dice que no tiene cuentas bancarias, donde no recibe dinero, donde no tiene cuentas de cheques, donde no está en el sistema financiero, donde no registra ingresos”, abundó al ser cuestionado sobre la forma de pedir recursos de Morena.