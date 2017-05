Periodo extraordinario, después de las elecciones del 4 de junio: Gamboa Patrón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, emplazó a su homólogo priista Emilio Gamboa Patrón a convocar a un periodo extraordinario y éste le respondió que lo más importante es que existan las minutas sobre la fiscalía anticorrupción y la reforma constitucional sobre el fiscal general.

“Estoy seguro y convencido que (el periodo extraordinario) será después de las elecciones; eso no quiere decir que no estemos trabajando y que no trabajen las comisiones correspondientes en esos dos dictámenes”, aclaró Gamboa Patrón.

El coordinador de los priistas en el Senado negó que la fiscalía anticorrupción esté supeditado al resultado de las elecciones del 4 de junio, pero admitió que “el ánimo está muy caldeado, ya las elecciones llegaron a la Comisión Permanente; ya habían llegado al Senado y a la Cámara de Diputados, bajémosle a la presión, no está supeditado nada a lo electoral”.

Gamboa Patrón afirmó que aunque la agenda legislativa no se supedite a lo electoral, cada senador y senadora se están yendo a las campañas. Afirmó que a él mismo le han pedido permiso para ir a las campañas.

Expresó su confianza en que el PRI gane “tres de tres”, aunque las contiendas “no nos han afectado. El año pasado perdimos seis gubernaturas frente al PAN y una frente al PRD y quiero decirles que no estuvo nada supeditado”.