Papa Francisco recibirá a Donald Trump el 24 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El próximo 24 de mayo, en una audiencia privada que se realizará en El Vaticano, el Papa Francisco recibirá por primera vez al presidente estadunidense Donald Trump, con quien mantiene fuertes diferencias principalmente en el tema migratorio y de cambio climático.

Durante su breve visita al Vaticano, Trump también tiene programada una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin; así como con el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Gallagher.

Desde que Trump prometió construir un muro en la frontera estadunidense con México, el Papa rechazó esta medida. Y ha señalado que “una persona que piensa solo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano. Esto no está en el Evangelio”.

Asimismo, la política de Trump contra los alrededor de 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos lo ha distanciado de Bergoglio, quien ha instruido al episcopado estadunidense y al mexicano de dar mayor protección a esta población vulnerable mediante la apertura de más albergues para migrantes a lo largo de la zona fronteriza.

Por su lado, Trump ha acusado al Papa de ser más que un líder religioso, un “hombre político” y un “peón” que se presta a los intereses de México y otros países –como los centroamericanos— expulsores de migrantes.

Las diferencias entre ambos jefes de Estado igual se dan en asuntos ambientales, pues mientras Bergoglio se ha declarado abiertamente defensor de la llamada “madre tierra”, Trump ha sido reacio a cumplir con los lineamientos internacionales para combatir el problema del cambio climático.

El encuentro de Bergoglio y Trump está agendado ese día 24 a las 8:30 de la mañana, en el Palacio Apostólico del Vaticano, que es donde el pontífice suele recibir a los jefes de Estado.

Después de reunirse con el pontífice, Trump estará el 25 de mayo en Bruselas, Bélgica, donde asistirá a la cumbre de la OTAN. Y el 26 viajará a la isla italiana de Sicilia, para participar en el encuentro del G7.