Los spots desconocidos y las malas cuentas de Josefina en sus andanzas en EU

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno mexiquense, es la imagen estelar de una serie de spots que grabó el año pasado como presidenta de Juntos Podemos, con el supuesto objetivo de ayudar a los mexicanos radicados en Estados Unidos. Consultada por Proceso, la oficina de campaña de la panista afirma que por esos promocionales, producidos en aquel país, “no se realizó pago alguno”, además de que “nunca fueron utilizados”. Lo cierto es que el gobierno federal le ha dado más de mil millones de pesos a la fundación de la excandidata presidencial.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La producción del spot es impecable: “Cuartel de campaña. Domingo 05:00 PM”, inicia y las cámaras muestran a mujeres y hombres que, portando playeras blancas con vivos en azul y naranja –los colores del Partido Acción Nacional (PAN)–, revisan papeles y acomodan propaganda. Josefina Vázquez Mota camina entre ellos dando instrucciones, mientras en la pantalla se lee: “Esta candidata tiene muchísimo poder”.

Pero enseguida, cuando una cámara toma a una mujer de tez morena, en la pantalla aparece otra frase que precisa: “No se trata de Josefina Vázquez Mota. Se trata de Laura López, mamá soltera con ganas de superarse”.

Mientras las imágenes muestran cachuchas, playeras y otros artículos con el apellido López y la frase “supérate y triunfa”, Laura abraza y besa a Vázquez Mota, quien muestra con la mano derecha un botón promocional con el nombre de la mujer y la etiqueta #EsMiCandidata.

“Laura López es mi candidata –dice la panista–. Y con los cursos de Supérate y Triunfa va a lograr todos sus sueños. Porque la educación es poder. Cuando Laura cambie, cambiará la historia de todo un país. Y cambiará también la historia del mundo”.

Este spot de Vázquez Mota no es parte de su campaña como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, sino uno de los seis que grabó como presidenta de la fundación Juntos Podemos para promoverse entre los mexicanos en Estados Unidos y que se financiaron presuntamente con parte de los mil 36 millones de pesos que recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los seis promocionales que protagoniza Vázquez Mota, en los cuales aparece reiteradamente la etiqueta #EsMiCandidata, están firmados por la fundación Juntos Podemos (Together We Can), cuyo emblema aparece al final de cada uno junto con las siglas PACT Program, de ayuda a la comunidad mexicana en Estados Unidos, objetivo de la campaña.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2114, ya en circulación