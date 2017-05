Morelos está herido, necesita paz: claman en marcha encabezada por Blanco y Sicilia en Cuernavaca

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Miles de ciudadanos marcharon por las principales calles de Cuernavaca, para demandar paz y justicia, convocados por la diócesis y el obispo Ramón Castro y Castro, quien afirmó: “Morelos está herido, porque sólo el ocho por ciento denuncia”, mientras el 92 por ciento se queda en el registro “negro”.

Desde cuatro puntos distintos, miles de feligreses católicos, miembros de organizaciones civiles, universitarios, así como el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, y el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardain, se agregaron a la manifestación.

“La marcha es una más del clamor que se tiene que realizar para conseguir un estado de paz, dado que la estrategia de seguridad es un fracaso”, aseguró el fundador del Movimiento, que además exigió la salida del gobernador Graco Ramírez, porque consideró que las fosas de Tetelcingo y Jojutla, representan crímenes de “lesa humanidad”.

El obispo Castro Castro, aseguró que Morelos “está herido”, porque sólo el ocho por ciento de delitos se denuncia, mientras que “los gobiernos corruptos continúan robando a diestra y siniestra”.

“El agravio no se acaba y hay una letanía de autoridades con nosotros, que buscan auxilio, pero en lugar de encontrarnos en un camino que busca salidas, respuestas, lo que hace es construir manifestaciones que buscan legitimar el discurso de que en Morelos no pasa nada”, señaló.

Sin embargo, el agravio “no termina, no se acaba, en lugar de buscar una respuesta, lo que busca es una rivalidad entre hermanos, como si tuviéramos la culpa de lo que ocurre en la entidad”, sostuvo el prelado.

Y es el que el PRD-Morelos, que encabeza el hijastro de Graco Ramírez, realizará una manifestación como respuesta a las movilizaciones de este sábado, utilizando como pretexto el 28 aniversario del PRD, lo que Javier Sicilia calificó como una respuesta “estúpida”, ya que la movilización de este sábado es un “llamado” para que el gobierno proponga qué es lo que esperamos los ciudadanos, “es decir, respuestas a los problemas de inseguridad, a las fosas de Tetelcingo y Jojutla”.

La violencia “no está en nuestros genes. Se aprende a lo largo de la vida, por eso, bienaventurados los que promueven la paz, y sus elementos: la verdad, la justicia, el amor y la libertad”.

El obispo, en medio de miles de católicos y miembros de organizaciones civiles, demandó que la paz no sea fruto de una “investigación a modo”, sino de “la justicia que busca construir nuevas formas de relación, no sólo en la familia, si no también de los ciudadanos”.

En tanto, el edil Cuauhtémoc Blanco Bravo acusó que detrás de la crisis por el agua potable en la ciudad está el gobernador del estado.

Tras participar en la caminata, el alcalde ofreció una conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad.

En tanto el rector de la UAEM, Alejandro Vera, aseguró que lo importante es tomar en cuenta el clamor de “las víctimas, porque en el fondo, este gobierno ha violado leyes locales, federales e internacionales, porque lo exhumado en Jojutla, son crímenes de lesa humanidad”.