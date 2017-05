López Obrador es un malagradecido: candidato del PT en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Aunque sólo tiene un punto porcentual en las preferencias electorales, de acuerdo con la encuesta de Mitofsky difundida el 25 de abril, el candidato del Partido del Trabajo (PT) al gobierno del Estado de México, Óscar González Yáñez, condicionó al presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien llamó al PT, PRD y Movimiento Ciudadano a manifestar públicamente su apoyo a la aspirante morenista Delfina Gómez Álvarez, quien encabeza las encuestas sobre la intención del voto.

Entrevistado en Coacalco, Estado de México, el petista informó que emplazó a López Obrador a reunirse en las oficinas del PT mexiquense, ubicadas en Toluca, el lunes a las diez de la mañana, para hablar sobre el apoyo que quiere el tabasqueño para Morena, el cual, dijo, aceptaría siempre y cuando Delfina Gómez Álvarez no sea la candidata.

“La condición sería ver cuál es el mejor candidato porque con todo respeto Delfina resulta que es buena candidata porque está en Morena, pero quítale Morena y ¿qué queda de ella? Entonces sería al revés, revíselos. Yo con mucho gusto podría ser el candidato de las izquierdas con el apoyo de Andrés no tengo ningún problema. Eso es lo que quiero discutir con él, si va, si no va…”.

El petista comentó que la carta también fue enviada al PRD y a Movimiento Ciudadano.

“Nosotros pugnamos por eso, no se pudo, no quisieron, no le dieron importancia, y ahora que vio que ya le salieron mal las cosas en otro lado y ahora te busca, la verdad es que yo digo es una falta de respeto de Andrés la forma en que nos trata”, añadió.

En su opinión, él tiene la “autoridad moral” de ser el candidato a gobernador apoyado por Morena, partido que no tenía presencia en la entidad y ahora está en primer lugar a escala estatal y nacional en las preferencias electorales.

El candidato González Yáñez recordó que el 12 de enero de este año le mandó una carta a López Obrador “diciéndole lo que se tenía que hacer” para que los partidos de izquierda fueran unidos en el Estado de México en este proceso electoral.

Reiteró que es una falta de respeto el llamado que les hizo López Obrador y cuestionó que éste “ande de ocurrente”, porque “así la política seria no se hace”.

González Yáñez recordó que el PT siempre ha apoyado a López Obrador durante sus años de carrera política, desde que fue candidato a la jefatura de Gobierno en el 2000, en la gubernatura en 2005, en sus dos candidaturas presidenciales de 2006 y 2012, “después de que el PRD le dio la espalda y el PT lo sacó adelante”, así como en la elección para gobernador del Estado de México en 2011 “y hoy nos pone un ultimátum, la verdad que es una falta de respeto, así no se hacen las cosas, así no se trata a tus compañeros, yo lamento mucho que Andrés Manuel tenga esa actitud”, señaló.

Como si le estuviera hablando a López Obrador, no a la prensa, González Yáñez, señaló: “¿Cómo nos pones condiciones Andrés? Nosotros nunca te pusimos condiciones. A mí me parece inadecuado lo que el compañero Andrés hace. Nosotros casi le rogamos que hiciéramos una alianza, una coalición, se lo mandamos por escrito y ahora se le ocurre, no, bueno, es como querer cosechar sin haber sembrado”, criticó.

González Yáñez dijo que le molesta la actitud de López Obrador porque todavía el PT nacional, encabezado por el senador Alberto Anaya y el tabasqueño, tienen “una relación fraterna”.

Añadió que con todo el apoyo que el PT le ha dado, López Obrador es un malagradecido. “Amor con amor se paga”, dijo, citando a López Obrador que eso ha dicho a la gente en sus mítines para agradecerles su apoyo.

“Tengo 20 años de conocer a López Obrador y nunca le puse condiciones, nunca le condicioné nada, ¿y ahora me las quiere poner? ¡No se vale! Nuestro amor Andrés nos lo paga con desprecio, no se vale”, concluyó el petista.