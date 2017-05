Con aerosol burlan fotomultas por exceso de velocidad en Monterrey

MONTERREY, NL (apro).- Por 600 pesos, una empresa de esta ciudad ofrece a los conductores de automotores una tecnología, con base en aerosol, para que los números de las placas de sus unidades no sean captados por las cámaras que registran fotomultas por transitar a exceso de velocidad en algunos municipios de la zona metropolitana de esta capital.

La firma, que se promociona en Facebook, se denomina Phantom Monterrey y ofrece colocar en las láminas una recubierta de plástico y espray, productos combinados que trae de Europa y Canadá, y que ya han sido probados con éxito en la localidad para eludir sanciones vehiculares.

El encargado del establecimiento señala que su sistema es completamente efectivo de noche, aunque de día tiene una efectividad de hasta 70%, debido a que el truco que utilizan consiste en alterar la luminosidad de las placas, condición que resulta diferente ante la luz del flash y la solar.

“Las cámaras para las fotomultas tienen una resolución muy débil, traen muy pocos megapixeles. Lo que hacen es dejar el obturador de la cámara más tiempo abierto para poder captar más luz y enfocar mejor. Es todo. En esa coyuntura, nosotros nos aprovechamos y saturamos de luz la información de la cámara”, dice.

Y afirma que el uso de estos productos no es ilegal, pues ya lo verificó con abogados especialistas.

La tecnología Phantom consiste en colocar en la lámina un pegote transparente, imperceptible al ojo humano, sobre el que, luego, se rocía una sustancia especial en forma de aerosol, conocida como photo stopper.

“No es poner mica para cubrir las placas, porque eso sería ilegal. Nosotros investigamos y con esto estamos en un lado gris de la ley, pero no es ilegal. Como estamos en México te la pueden hacer de bronca porque les vale madre, pero ya checamos con el Poder Judicial y un despacho de abogados y no estamos fuera de la ley”, explica el encargado de Phantom.

En las fotos y videos que publican en Facebook efectivamente los números desaparecen por efecto de la sobreexposición de la luz, originada por el adhesivo y el químico que colocan sobre los números, con un bote que cuesta, según dice el promotor, 110 dólares.

También explica que, para detectar el truco, una persona debe aproximarse a unos 20 centímetros de la lámina y podrá observar los finos recubrimientos por lo que, de manera normal, las placas se ven inalteradas.

“Las cámaras de las fotomultas tienen dos tipos de flash: un normal, que es el que ves, y un infrarrojo, que no se detecta. La placa tiene reflejante alrededor de los números, lo que hace que éstos, como no reflejan, resultan muy visibles. Lo que hacemos es que esos números también sean reflejantes, se saturen y les damos cinco veces más de luz. Por eso no se van a ver los números en la foto”, dice.

Los clientes deben sacar previa cita, pues el procedimiento para proteger las matrículas tarda hasta unos 30 minutos.

“No necesitas llevar el coche. Puedes llevar únicamente las placas. Aquí las tengo que lavar con agua casi hirviendo, se les pone desengrasante, se secan y se hace la aplicación de espray y el plástico”, señala el encargado del negocio.

En la entidad las placas de los automotores son blancas y tienen inscritas tres letras seguidas de cuatro números, todos en color negro.

La fuente señala que sus servicios, disponibles en días hábiles de 18:00 a 23:00 horas, en un punto de la Zona Tec, al sur de Monterrey, incluyen un paquete con el que se pueden disimular los dígitos de adelante y los de atrás, que son los que varían en cada unidad.

No obstante, los proveedores alertan sobre empresas “chafas” que ofrecen servicios similares a un costo mucho menor, con líquidos que cuestan 10 dólares la unidad pero que dan resultados muy limitados.

Actualmente se aplican fotomultas en algunos municipios metropolitanos como Guadalupe, Escobedo y García, aunque Monterrey también prevé replicar esa práctica. Las sanciones, por exceso de velocidad, rondan los 900 pesos.

En Guadalupe, por ejemplo, donde las fotomultas son cobradas desde el 15 de abril, funcionan cámaras en ocho puntos fijos y seis radares móviles que operan las 24 horas del día durante todo el año.

Cuando un conductor excede los límites de velocidad, le envían la infracción al domicilio registrado del propietario del auto, y tiene cinco días para impugnar la sanción.

El encargado de Phantom Monterrey urgió a los automovilistas a comprar su producto ya que, de acuerdo con sus fuentes, las cámaras que actualmente se encuentran en algunos puntos de la zona metropolitana en un futuro serán desplegadas por todas las calles para que este sistema funcione de manera permanente y con cobertura absoluta en la zona metropolitana.