Padres de los 43 ponen fin a bloqueo de PGR tras pactar encuentro con Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos acordaron liberar los accesos a la PGR tras pactar un encuentro con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, con el fin de conocer avances en la investigación del caso y que haya una definición “de Estado” al respecto.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de las víctimas, contó que durante la reunión sostenida este martes con el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial Alfredo Higuera Bernal, se acordó “buscar un espacio en la agenda del secretario Miguel Osorio Chong para tener un encuentro con los padres y madres de los normalistas”.

El abogado dijo que la intención es llegar “al más alto nivel político para que haya una definición, de si en verdad existe una voluntad política para avanzar en este caso, o si solamente están ‘administrando’ el caso en vistas a las elecciones del 2018”.

Durante el encuentro, en que se ratificó que el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, de la CIDH, estará al pendiente del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Rosales Sierra puntualizó que para los padres y madres era importante “abrir un camino de diálogo con autoridades del más alto nivel, para poder avanzar, porque si la investigación tiene más de un año que no registra avances, no es por incapacidad de los responsables de la investigación, es porque se trata de una decisión de Estado de administrar este problema, porque saben que los descubrimientos podrían afectar el proceso electoral en contra de su partido”.

Para los padres y madres, dijo Vidulfo Rosales, lo fundamental será escuchar de voz del secretario de Gobernación, constatar “si hay disposición y voluntad política para solucionar este asunto antes del 2018, que haya un verdadero compromiso político y que se fijen tiempos de cumplimiento”.

Durante el encuentro se recordó la escena en la que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, señaló en audiencia en la sede de la CIDH en Washington que los padres y madres deberían considerar la posibilidad de que sus hijos hubieran sido asesinados y calcinados en Cocula, como lo postula la “verdad histórica” esgrimida por Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR.

Ante ello, el funcionario de Segob “trató de justificarse, diciendo que no dijo lo que dijo, pero volvió a señalar que todas las líneas de investigación están abiertas”, contó Rosales Sierra, quien dijo que los padres y madres “comprenden que lo que dijo en Washington es realmente una posición de Estado, una intención de cerrar el caso, o administrarlo, de ahí que queremos que sea Osorio Chong quien confirme si sigue siendo esa la posición del gobierno mexicano”.

Será en esa reunión aún, sin fecha definida, en que los padres y madres de los normalistas desaparecidos plantearán al secretario de Gobernación la urgencia de avanzar en al menos cuatro puntos: abrir una línea de investigación sobre las responsabilidades que tuvieron los militares del 27 Batallón de Infantería; las consignaciones de dos policías federales y agentes del municipio de Huitzuco plenamente identificados; avanzar en la investigación de los números telefónicos de los jóvenes, y apurar las indagatorias sobre el tráfico de drogas de Iguala a Chicago.

Rosales Sierra destacó que no sólo se trata de que los padres y madres no quieran aceptar la “verdad histórica”, sino que ésta “se cae por su propio peso, no tiene sustento jurídico, en un juicio se cae, y no se trata de que haya solamente dos torturados, como dicen, con uno es suficiente para señalar que es una tesis desaseada, que no cumple con los estándares del debido proceso”.

Vidulfo Rosales agregó que este miércoles 10 los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se integrarán a la marcha convocada por madres de miles de desaparecidos que manifestarán una vez más en la Ciudad de México, en una movilización que irá del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia.

Al término del encuentro los funcionarios federales ofrecieron una conferencia de prensa en la que sostuvieron que gestionarían lo más pronto posible la reunión entre Osorio Chong y los padres de los 43, así como adelantar la visita del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.

Campa Cifrián confió en que “pronto” los padres liberarán los accesos al edificio de la PGR, y se comprometió a hacer “la gestión para que se lleve a cabo esta reunión” con el secretario Osorio Chong.

Sara Irene Herrerías aseguró que “esta misma semana” se realizarán las búsquedas en la zona guerrerense utilizando la tecnología LIDAR, con una ampliación de 60 kilómetros, tal como lo recomendó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y sostuvo que la PGR tiene “abiertas todas las líneas de investigación, tanto las recomendaciones del grupo de expertos independientes de la CIDH, como las de la CNDH, así como las que plantean los coadyuvantes y los padres, y las que el mismo fiscal observe a través de la investigación”.

También dijo que el procurador Raúl Cervantes “está y ha estado en la mejor disposición de reunirse con los padres, y el planteamiento que se les hizo es que tiene que ser en este marco del seguimiento del Mecanismo de la CIDH, porque en la última reunión con sus representantes así lo plantearon ellos”.

Sobre las denuncias por tortura, el fiscal del caso Alfredo Higuera Bernal aseguró que de “ocho casos que se informaron a los jueces, dos habían tenido a juicio de los peritos resultado positivo”, y se comprometió a que la PGR “respetará al cien por ciento el análisis de los peritos y los resultados que ellos emitan, y naturalmente serán los jueces los que están llevando estas causas penales los que determinarán los alcances o efectos de esos dictámenes”.