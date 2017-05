Diputados de Veracruz exigen renuncia del fiscal Winckler; es un hombre “leal y honorable”, revira Yunes

XALAPA, ver. (apro).- Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) exigieron la renuncia del fiscal general del estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, por sus “pifias” y “confrontaciones” con otros actores políticos, y por su “inmadurez mental” e “incapacidad” para la procuración de justicia en Veracruz.

Desde la tribuna, legisladores de esos partidos políticos hicieron un “frente común” para obligar a la Mesa Directiva del Congreso local a que incluya la solicitud de remoción del fiscal y se “turne” a la Junta de Coordinación Política como “anteproyecto de punto de acuerdo” para su posterior discusión, análisis y votación.

El coordinador de la bancada Juntos por Veracruz, el priista Fernando Kuri, señaló que Jorge Winckler hace “alarde de su cargo” denostando a políticos de oposición, a quienes ha llamado “corruptos” y “sinvergüenzas” por no apegarse a la línea política de la FGE.

“No, señor fiscal, no aceptamos su disculpa. Demostró incapacidad, no cuenta con el perfil idóneo para revertir el daño que ha hecho la delincuencia a Veracruz. Usted sólo elige la confrontación para hacer valer su criterio, no tiene capacidad para la interlocución y acusa sin mediar prueba alguna”, reprochó Kuri.

A su vez, Manuel Martínez y Martínez, diputado del PVEM, señaló que Winckler Ortiz y sus funcionarios cercanos integran carpetas de investigación al vapor, sin pruebas contundentes, y por lo regular, cuando algún indiciado logra la libertad por falta de pruebas o violaciones al debido proceso, el propio Jorge Winckler suele “echar la culpa” a los jueces del Poder Judicial del Estado (PJE) y últimamente –dijo– a los legisladores locales y federales.

“No culpe al Congreso de sus fallas, de sus pifias, si no son corregidas por expertos en la materia, pronto traerán la libertad de todos los funcionarios duartistas, quienes saquearon al estado”, subrayó.

Martínez y Martínez expresó que hoy por hoy la FGE presenta actos de arbitrariedad, abusos y un desconocimiento total en materia de amparo, por lo que con esta administración, agregó, puedan lograrse sentencias condenatorias a los responsables del desfalco.

“Señor fiscal, le quedó grande el cargo. Por el bien de los veracruzanos, renuncie”, soltó.

En su pronunciamiento, el diputado perredista Sergio Rodríguez Cortes solicitó que la Junta de Coordinación Política analice y dictamine un punto de acuerdo para pedir la revocación del fiscal, que tendría que ser votado en las próximas semanas. El diputado priista Juan

Nicolás Callejas Roldan pidió que a dicha petición se anexara al PRI y al PVEM.

En micrófono abierto, el legislador Rodrigo García Escalante aseguró que no tolerarán más “burlas” e “incompetencias” del fiscal, pues desde que inició el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, aquel ha caído en varios exabruptos y confrontaciones con políticos de oposición, colectivos de familiares desaparecidos y periodistas.

En los tres casos, Winckler tuvo que pedir disculpas a los diputados locales y federales que se sintieron ofendidos cuando los llamó “corruptos y sinvergüenzas”, en un video que circuló en redes sociales.

A través del gobernador Yunes Linares, el fiscal también tuvo que disculparse con colectivos de familiares de desaparecidos, a quienes dejó plantados en la primera reunión agendada para tratar sus quejas. En el segundo encuentro, en la sala de juntas de la Fiscalía, Winckler llegó tres horas tarde por esperar el arribo del subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Roberto Campa.

En el caso de los periodistas, estos le enviaron una carta abierta para exigirle que abriera el cerco informativo alrededor de la Fiscalía en materia de cementerios clandestinos, ejecuciones, cuerpos arrojados a orilla de carretera y demás hechos de violencia. A través de su vocería, Jorge Winckler se comprometió a ser más “receptivo” con los medios de comunicación, situación que ha cumplido a medias.

En la confrontación con los diputados, el fiscal los llamó en tres ocasiones “corruptos” y “sinvergüenzas” por su benevolencia con el desafuero del diputado federal priista Tarek Abdala y los actos de corrupción de la legisladora de Morena, Eva Cadena, en vías de ser desaforada.

No habían pasado tres horas de la difusión del video cuando Winckler Ortiz subió una carta en redes sociales “pidiendo disculpas” a los legisladores que se hubiesen sentido trasgredidos con sus declaraciones.

La escueta misiva de tres párrafos, reenviada a los reporteros por Conrado Hernández, vocero del fiscal, señalaba que en “un acto de humildad” el fiscal externaba sus disculpas.

Este martes, en la radiodifusora XEU, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares defendió a Winckler y aseguró que es un hombre “comprometido”, “leal”, “recto” y “honorable”.

“Winckler ya ofreció una disculpa a los diputados y me parece que él ha sido un extraordinario fiscal, él ha logrado lo que el anterior fiscal no logró (…) Jorge no es cómplice de Duarte, no es cómplice de los funcionarios corruptos. Ha luchado con mucha firmeza en contra de la corrupción, ha hecho un gran trabajo en el tema de los desparecidos”, subrayó.