Gobierno de Chiapas guarda silencio sobre pago de publicidad en calzoncillo de Chávez Jr.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El secretario de Turismo estatal Mario Uvence Rojas, deslindó a su oficina de cualquier pago de publicidad en los calzoncillos del boxeador Julio César Chávez Jr: “Yo vi la pelea y no me percaté del short”, alegó.

En una entrevista con reporteros, Uvence Rojas fue el primero en hablar públicamente a cuatro días de que se protagonizara la pelea de box entre Chávez Jr. y Saúl “El Canelo” Alvarez, en Las Vegas, Nevada.

En esa ocasión, el boxeador que perdió la pelea exhibió en su calzoncillo una publicidad del gobierno de Chiapas: el logo de una campaña para promocionar el turismo en la entidad que inició con el sexenio del gobernador Manuel Velasco Coello, “Chiapasiónate”.

La publicidad causó polémica en la entidad, principalmente en las redes sociales, donde los usuarios reclamaron esa “gasto oneroso” cuando existen carencias en el estado.

Algunos grupos, como las enfermeras en huelga de hambre en el Hospital de la Mujer “Doctor Rafael Pascacio Gamboa”, denunciaron que no hay para medicinas en los nosocomios es de Chiapas para sí para publicidad de ese tipo.

Aunque el gobierno estatal no ha revelado cifras hasta ahora, de forma extraoficial se estimaron cantidades que van desde los 638 mil pesos a un millón 400 mil pesos y hasta 730 mil dólares.

El gobernador ha guardado silencio hasta ahora, no así su secretario de Turismo que, ante el cuestionamiento de los reporteros, sólo se limitó a decir: “No sé de donde salió, no fue una inversión de la Secretaría de Turismo. Yo vi la pelea y no me percaté del short, me enteré de todo por medio de las redes, pero les aseguro que la secretaría no tiene que ver al respecto porque no tiene inversión con los medios nacionales”.

Por el contrario, dijo, la dependencia que representa invierte recursos con socios corporativos y campañas del Consejo de Promoción Turística de México, aunque tampoco negó que la polémica publicidad pueda tener un impacto positivo al turismo en el estado.

Esta no es la primera ocasión en la que la entidad se convierte en noticia nacional por desembolsar millones de pesos por publicidad en eventos de esta magnitud, ya que en 2013 fue la Fundación Chiapas Verde, del diputado federal Leonardo Rafael Guiraro Aguilar, la que apareció en el calzoncillo del boxeador Juan Manuel Márquez durante su pelea contra Timothy Bradley.