Suspenderían a edil de Guadalajara por incumplimiento de laudo laboral

GUADALAJARA, Jal. (apro).- A un paso de ser suspendido de manera temporal se encuentra el alcalde de esta capital, Enrique Alfaro Ramírez, puesto que la gestión que encabeza se negó a dar cumplimiento al pago de más de tres millones de pesos por un laudo derivado del juicio laboral 1364/2008.

El acuerdo fue aprobado hoy por la Comisión de Gobernación legislativa, pero aún falta que sea respaldado la próxima semana por la Comisión de Desarrollo Municipal, y posteriormente se suba al pleno del Congreso local, el cual está obligado a acatar la resolución del juez de distrito, según explicó el diputado priista Jorge Arana Arana.

“Nosotros sólo acatamos la disposición de un juez de distrito. Nosotros sólo damos cuenta. No es queremos o no. Si el pleno dice que no (a la suspensión), incurrimos en responsabilidad”, acotó.

La suspensión por 15 días también se aplicaría al alcalde de Degollado, Guadalupe Domínguez, por el juicio laboral 489/2004, y al primer edil de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, así como a todo su cabildo por el expediente 141/2010-B1.

De acuerdo con el diputado Arana, los municipios tendrán un plazo de 45 días para negociar con los despedidos el pago para, de esta manera, evitar la suspensión.

Sin embargo, el priista admite que uno de los problemas que obstaculiza la resolución de las demandas laborales es la falta de solvencia económica de los municipios.

A la par, consideró que en Jalisco existen mil laudos pendientes de resolver que implicarían una erogación de alrededor de cuatro mil millones de pesos.

Hasta el momento ninguno de los presidentes municipales ha emitido alguna postura sobre el tema.