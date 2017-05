Congreso de Tabasco urge a la FGE concluir investigación de exfuncionario aspirante al SNA

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El Congreso local urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE) concluir las investigaciones contra el extitular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), Francisco José Rullán Silva, acusado de diversos delitos y de complicidad en el “saqueo” a Tabasco en los gobiernos priistas de Roberto Madrazo, Manuel Andrade y Andrés Granier Melo.

Rullán Silva es una de las 24 personas que se postularon para convertirse en el primer Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En 2013, la Cámara de Diputados lo denunció ante la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), actual FGE, por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento por favorecimiento en pandilla, por no iniciar procesos contra funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales acusados de corrupción, pese a que el Poder Legislativo le ordenó proceder.

El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, Joel Alberto García González, pidió a la FGE acelerar la resolución sobre las demandas presentadas contra el exfiscal porque, aseguró, “hay elementos” para que sea llevado a juicio.

De seguirse atrasando las conclusiones sobre el caso, advirtió, “se corre el riesgo que pueda prescribir el ejercicio de la acción penal”.

Comentó que en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso hay otro procedimiento contra Rullán Silva que terminará en los próximos días para ser presentado a la Junta Coordinación Política (Jucopo) y una de las resoluciones podría ser la inhabilitación.

El presidente de la Jucopo, José Antonio de la Vega, sostuvo que el exfiscal no tiene el perfil “ni calidad moral” para buscar cargo en el SNA y adelantó que el PRD, su partido, podría presentar queja ante el organismo encargado de hacer esa designación para que se enteren de su “turbio pasado” y no llegue al puesto.

“Sería un gravísimo error que no se conocieran los antecedentes de una gente que no le cumplió a los tabasqueños. Confiamos en que el diseño del sistema para elegir a esa importante figura lo deje fuera por sí solo, pero si no fuera así vamos a llevar toda la información para impugnar”, advirtió.

En abril de 2013, Rullán Silva presentó su renuncia como titular del OSFE, luego de varios intentos fallidos por parte de la mayoritaria fracción parlamentaria del PRD para destituirlo. Justificó su dimisión para atender “asuntos personales” que supuestamente requerían su inmediata atención.

“En razón de lo cual, y por así convenir a mis intereses, he decidido separarme del cargo de Fiscal Superior del Estado de Tabasco, para el que fui ratificado por el periodo 2010-2017. Solicito a usted tenga por presentada mi renuncia a dicho cargo”, escribió al entonces presidente de la Jucopo, Rafael Abner Balboa.

Fue electo fiscal en 2003 (en el gobierno del ahora diputado local, Manuel Andrade Díaz) para un primer periodo de siete años y en 2010 fue ratificado para otros siete más, hasta 2017, sin embargo, desde el gobierno de Roberto Madrazo ya fungía como contador mayor de Hacienda, antecedente del OSFE.

Desde esos cargos, denunció insistentemente el PRD, Rullán Silva maquilló cuentas públicas y así justificó el “saqueo” que sufrió Tabasco durante los gobiernos de Roberto Madrazo (1995-2000), Manuel Andrade (2002-2006) y Andrés Granier Melo (2007-2012).

Con excepción de 2001 por el interinato que cubrió Enrique Priego Oropeza, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la fraudulenta elección de Manuel Andrade en el año 2000, quien, en elección extraordinaria del año siguiente, volvió a ganar en medio de acusaciones de nuevo fraude.

En 2012, el PRI perdió la gubernatura con el perredista Arturo Núñez y, con mayoría absoluta en el Congreso, el 5 de abril de 2013 el PRD destituyó a Rullán, pero un juez le otorgó amparo y ordenó su inmediata reinstalación, lo cual se realizó el 16 de abril. Sin embargo, días después finalmente renunció al cargo.

De entre los 24 aspirantes a primer secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, el Comité de Participación Ciudadana elegirá una terna que pondrá a consideración del Órgano de Gobierno del Sistema, quien será finalmente el que haga la designación.

Entre las funciones del secretario técnico destaca la administración y custodia de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos federales.