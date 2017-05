El 49.75% de estudiantes de la comunidad LGBTI son víctimas de acoso o “bullying”, revela encuesta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cinco días de que se celebre el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia (17 de mayo), organizaciones de la sociedad civil con trabajo en la defensa y promoción de los derechos de la población LGBTI dieron a conocer resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia basada en Orientación Sexual e Identidad de Género en México.

Para el estudio fueron consultados mil 770 estudiantes de secundaria y preparatoria que se reconocieron como LGBTI de todo el país, de entre 12 y 19 años, de los cuales 49.75% afirmó ser víctimas de acoso o “bullying” de manera regular.

Según la encuesta, la violencia es más común para la comunidad transexual que estudia secundaria y preparatoria, ya que 61% y 55%, respectivamente, han sido objeto de burlas transfóbicas y agresiones físicas; la cifra baja a 43% en lesbianas y 40% en gays.

Los estudiantes con preferencias dentro de la diversidad sexual que aún no han sido víctimas de violencia es porque no están “fuera del clóset”, es decir, sus compañeros no saben que son lesbianas o gays.

El 60% de las y los participantes dijeron que no reportan los incidentes de “bullying” o acoso al personal escolar, porque tienen miedo a ser discriminados o a que los “saquen del clóset” ante sus padres.

De quienes sí reportan los incidentes, sólo la mitad tuvieron una respuesta positiva de sus maestros o directivos, lo cual muestra que la homofobia también existe entre el personal de las escuelas.

Los resultados también revelaron que un 15% de los participantes sufre ciberacoso de forma regular, sin embargo, la violencia verbal y física en la escuela es mucho mayor que la virtual, particularmente en baños, vestidores y clases de educación física.

Las y los estudiantes que reportaron mayores niveles de violencia verbal y física tuvieron un 24% más de síntomas depresivos en comparación con quienes reportaron nula violencia hacia ellos por parte de sus compañeros, según Ricardo Baruch, del Instituto Nacional de Salud Pública, quien apoyó en el análisis de los datos.

El cuestionario se aplicó entre junio y septiembre de 2016 y es el mismo que se consultó en Brasil, Chile, Colombia y Perú para comparar los resultados en nuestra región latinoamericana, explicó Roberto Pérez de la Fundación Arco iris, una de las organizaciones convocantes de la encuesta.

De los jóvenes consultados, el 35% reportó que en los contenidos de las materias, nunca se han abordado temas de diversidad sexual, un 30% dijo que en su escuela se ha abordado el tema de manera positiva, mientras que un 24% manifestó que se hizo de forma negativa. Las materias en las que se tocaron los temas de manera más frecuente fueron formación cívica y ética y español.

Las organizaciones convocantes recomendaron incluir contenidos que fomenten el respeto a la diversidad sexual desde la escuela primaria y secundaria, como ya lo ha recomendado la UNESCO a nivel internacional. De igual manera, manifestaron que son necesarias las capacitaciones y manuales para el personal docente, para poder apoyar adecuadamente a las y los estudiantes con diversas orientaciones sexuales e identidades de género.

Rubí Romero, de El Clóset de Sor Juana, mencionó la necesidad de que los gobiernos federal y estatales desarrollen políticas más estrictas para eliminar la violencia escolar por cualquier motivo, pero con particular énfasis en la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) que es la que suele ser más vulnerable, ya que en muchas ocasiones no cuenta con apoyo de su familia ni de sus maestros.

También alentó a las y los estudiantes LGBTI a no quedarse callados y denunciar cualquier acto de homofobia dentro y fuera de la escuela.

En la aplicación de la encuesta participaron la Fundación Arco iris, El Clóset de Sor Juana e INSPIRA, con el apoyo de la organización GLSEN de Estados Unidos.