OHL soborna a íntimos de Peña; Luis Miranda, de Sedesol, uno de ellos

Los turbios manejos de la trasnacional OHL en México implican al círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto. Proceso pudo documentar los privilegios y sobornos que dispensó a funcionarios y parientes del mandatario. Su compadre y titular de Sedesol, Luis Miranda y Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, son dos ejemplos. Coincidentemente, en el emblemático municipio de Atlacomulco, se construirá un hospital del IMSS de 800 millones de pesos y la cuestionada constructora española pelea ese contrato en plena campaña electoral por la gubernatura del Estado de México.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras en España las investigaciones de la justicia sobre la corrupción de OHL ya hicieron caer a directivos amigos de los reyes y a políticos del gobernante Partido Popular, en México –de cuya sucursal salió dinero para sobornos en ese país– la empresa goza de privilegios y agasaja a funcionarios y a parientes del presidente Enrique Peña Nieto.

Justo cuando OHL busca que en pleno proceso electoral del Estado de México le sea asignada la construcción del hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Atlacomulco –con una inversión de más de 800 millones de pesos–, emergen datos de cómo esa empresa financió las vacaciones de Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social y compadre del presidente Enrique Peña.

Pero también pagó el disfrute de Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador Arturo Montiel Rojas –antecesor y tío de Peña Nieto–, en cuyo sexenio se instaló OHL en el Estado de México y construyó una de sus dos principales obras: el Circuito Exterior Mexiquense.

Hasta el secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard, Fernando Aboitiz Saro, disfrutó con 15 miembros de su familia de la generosidad de OHL –a la que a su vez benefició con concesiones– en su lujoso hotel Fairmont Mayakoba, en Playa del Carmen, Quintana Roo, tal como lo hicieron en ese mismo lugar Miranda Nava y Montiel Yáñez.

En efecto, por cortesía de OHL, Miranda vacacionó con su familia en el Fairmont Mayakoba de la Riviera Maya, en abril de 2007, justo cuando se negociaba la concesión del Viaducto Bicentenario, la segunda obra de esta empresa en el Estado de México, siendo Peña Nieto gobernador.

El propio José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México, envió un mensaje vía correo electrónico a Víctor Hugo Martínez Pineda, gerente del hotel, para pagar los consumos de Miranda, a quien Peña recién había nombrado subsecretario de Gobierno tras su derrota ante el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones por la alcaldía de Toluca.

“Le reitero que los cargos de 48,123 pesos que usted me dijo eran los que había para la habitación 829 del Sr. Luis Miranda serán absorbidos (pagados) por OHL”, escribió textualmente De Oteyza a Martínez Pineda, la tarde del lunes 16 de abril, cuando Miranda dejó la habitación tras una estancia de seis días.

La cantidad, que amparaba sólo los consumos en la habitación –de cuya descripción Proceso tiene copia–, es económicamente pequeña –equivalente a 4 mil 370 dólares al tipo de cambio de esa fecha, a 10.99 pesos por dólar–, pero es reveladora del esquema de privilegios recíprocos.

“Evidencia la forma ordinaria de hacer negocios de OHL: corromper para obtener beneficios”, explica el abogado Paulo Díez Gargari, quien ha documentado los contubernios de la trasnacional española con prominentes políticos mexicanos, como lo ejemplifica el trato a Miranda: “La orden viene de De Oteyza”, destaca.

La factura de los consumos de Miranda en el hotel Fairmont Mayakoba –propiedad también de OHL– se emitió a nombre de OHL Concesiones México, S.A. de C.V., que hizo lo mismo con Montiel Yáñez, quien disfrutó de una estancia de tres días en el Fairmont Mayakoba, del 22 al 25 de febrero de 2007, que costó 65 mil 182 pesos.

El padre de Montiel Yáñez gobernó de 1999 a 2005 y Miranda Nava fue su secretario de Administración y Finanzas, junto a su amigo Peña Nieto. En ese sexenio se instaló OHL en el estado, gracias a la amistad de De Oteyza con el exgobernador Alfredo del Mazo González, padre del actual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza.

Otro funcionario que fue agasajado por OHL fue Aboitiz Saro, quien como secretario de Obras del gobierno de la capital de la República, encabezado por Marcelo Ebrard, gozó con 14 miembros de su familia de un fin de semana, del viernes 6 al domingo 8 de abril de 2012, también en el hotel Fairmont Mayakoba.

Edna Vega, responsable de relaciones públicas del hotel situado en la Riviera Maya, la víspera le dio instrucciones al personal para recibir a Aboitiz Saro, un panista converso al perredismo, quien fue titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) en la primera parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera:

“Este viernes, a las 10 AM, estará de visita el señor Fernando Aboitiz y su familia, persona muy importante para el Grupo (secretario de Obras del gobierno del DF). Atento a lo anterior, pido que alguien esté esperándolo para atenderlo (hacerles un recorrido por los canales, llevarlos a un club de playa e invitarlos a comer, así como cualquier otra atención que deseen).”

Para el trato al funcionario, Vega hace referencia a Pablo Wellentin Crawford, representante de OHL en México: “El día de hoy me llamó el Lic. Pablo Wellentin para comentarme que serán 15 personas. Y todos los consumos que se realicen por favor cargarlos a la tarjeta corporativa adjunta y a su vez facturarlo a OHL México, S.A. de C.V.”.

Como secretario de Obras de Ebrard, Aboitiz Saro concesionó a OHL la Autopista Urbana Norte (segundo piso del Periférico en la Ciudad de México) y la Supervía Poniente, que conecta la zona sur de la capital con Santa Fe, donde comienza la autopista México-Toluca.

Castigos en España

Este trato obsequioso de OHL a Miranda Nava, Aboitiz Saro y Montiel Yáñez corresponde al que le dispensó al secretario de Comunicaciones del actual gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas: Apolinar Mena, quien fue exhibido en grabaciones difundidas por el portal Sin embargo, en mayo de 2015, solicitando como pago en especie vacaciones para él y su familia.

En una de las grabaciones se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL en México, acordó con Mena pagar las vacaciones navideñas de él y su familia en diciembre de 2014, en el hotel Fairmont Mayakoba.

“Necesito una habitación porque vamos a estar muy apretados ahí”, le pide Mena a Wallentin, según el audio. “El lunes tú tienes una suite con dos cuartos en donde puedan quedarse cinco personas”, le garantiza el directivo de OHL, quien le promete alojarle en “el mejor” hotel de la zona: “Yo te lo reservo, yo te lo reservo”.

Ambos hablan de “pagos y depósitos” cuyo fin no se especifica en las grabaciones, pero tras el escándalo el funcionario del Estado de México admitió que acudió a Wallentin para que lo “apoyara” a fin de que el hotel no lo obligara a contratar un paquete de estancias por más días de los que él necesitaba.

Al mostrar un estado de cuenta bancaria durante la conferencia de prensa a la que convocó, dijo que se podía constatar que “el 9 de diciembre del 2014 el Hotel Fairmont (Mayakoba) realizó un cobro por la cantidad de 124 mil 038 pesos” que, según él, pagó con su tarjeta bancaria.

Aun así Eruviel Ávila destituyó a Mena como secretario de Comunicaciones, pero cuatro meses después, en septiembre, lo hizo secretario técnico de su gabinete, cargo que desempeña hasta la fecha.

En contraste, en España la justicia investiga los sobornos de OHL al Partido Popular a cambio de privilegios en obra pública, lo que llevó a la captura de Javier López Madrid, yerno del máximo accionista de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, también imputado por corrupción en la fallida adjudicación para que OHL construyera el hospital Son Espases en Palma de Mallorca.

La operación Lezo, que investiga la corrupción del derechista Partido Popular, alcanzó a López Madrid, amigo íntimo de los reyes de España, por presuntamente sobornar con 1.4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del PP, a cambio de que la compañía obtuviera la concesión para construir y explotar el fallido tren en las comunidades madrileñas de Navalcarnero-Móstoles.

González ha sido mano derecha de Esperanza Aguirre, quien fracasó como aspirante del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid y quien tuvo que dimitir de sus cargos en el PP tras la detención de su compañero de partido.

En México, la máxima sanción a OHL por malas prácticas es la multa por 71.7 millones de pesos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le impuso por inflar los costos en el Circuito Exterior Mexiquense, y otra del gobierno del Estado de México por 38.3 millones de pesos por diversas irregularidades detectadas en el Viaducto Elevado Bicentenario, que la empresa ni siquiera ha pagado.

IMSS-Atlacomulco-OHL

Pese a todas las evidencias de corrupción de sus directivos y de los funcionarios priistas del gobierno de Peña Nieto y del Estado de México, OHL participa en el proceso de licitación para construir el nuevo hospital del IMSS en el municipio de Atlacomulco, que prevé una inversión de más de 800 millones de pesos.

A través de su filial, Constructora de Proyectos Viales de México (CPVM), OHL aspira a construir el hospital que, según el IMSS, atenderá las cuatro especialidades médicas básicas: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia y pediatría, así como los servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento, hospitalización y servicios ambulatorios.

Apenas el 6 de abril, en pleno proceso electoral, el director del IMSS, Mikel Arreola, anunció la obra para el municipio que da nombre al grupo político priista y donde nació Peña Nieto, quien ha sido uno de los principales impulsores de OHL desde los gobiernos estatal y federal.

De hecho, según el abogado Diez Gargari, “el presidente Peña ha instruido a los miembros de su gabinete que ‘rescaten’ a OHL cueste lo que cueste, aunque no con sus propios recursos, sino con recursos públicos, de los mexicanos”, y la asignación del hospital de Atlacomulco a esa empresa forma parte de esta instrucción.

En una carta enviada al director del IMSS, de la que Proceso tiene copia, el abogado le recuerda que “OHL tiene un negro historial en materia hospitalaria” y enumera la rescisión del contrato por incumplimiento en Sidra, Qatar, para construir un hospital; el intento de soborno en Palma de Mallorca para una obra médica y el encarcelamiento del director de la constructora en Costa Rica por la mala obra en el Hospital de Alajuela.

Agrega que el Hospital San José, en Chile, resultó en la muerte de varias personas; también en ese país se produjo un escándalo con el Hospital Marga Marga, adjudicado gracias a la participación del cuñado del expresidente Ricardo Lagos, y el retraso en la construcción del hospital de la Universidad de Montreal, Canadá.

Al respecto, le dice a Arreola: “Si usted decide adjudicar la construcción del Hospital General de Zona en Atlacomulco en favor de CPVM no podrá decirle el día de mañana a la sociedad ni a los jueces competentes que no lo sabía. Ya lo sabe usted”.

Y concluye: “En todo caso me parece, señor director, que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben abstenerse de celebrar contratos con cualquier empresa que forme parte del grupo OHL, por lo menos mientras no se aclare el tema del supuesto ‘soborno’ de 1.4 millones de euros pagado a un empleado público español con dinero proveniente de México y mientras no paguen la multa de 38.3 millones de pesos que les impuso el gobierno del Estado de México por sus fechorías en el Viaducto Bicentenario. ¿No le parece?”

Diez Gargari se pregunta: “¿A quién protege el gobierno mexicano? ¿A Villar Mir? ¿O a algún otro accionista encubierto y de nacionalidad mexicana de OHL?”

Por lo pronto, este martes 16 se tiene previsto que se entreguen las ofertas técnicas y económicas para la construcción del hospital en la tierra natal de Peña Nieto, donde su primo Alfredo del Mazo está en riesgo de derrota…