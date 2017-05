Raúl Jiménez se luce con golazo y conquista bicampeonato con el Benfica (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Raúl Jiménez es por segunda ocasión consecutiva campeón con el Benfica, luego de marcar un golazo de cabeza en el triunfo de las Águilas 5-0 ante el Vitória Guimaraes.

Benfica logró su tetracampeonato consecutivo en la Liga de Portugal, el segundo para el artillero mexicano, quien jugó todo el compromiso y se hizo presente en el marcador al poner el parcial 2-0.

Benfica 2nd goal. Long pass by Ederson and great finish by Jimenez pic.twitter.com/5WL04Luuqu

— Nii 🇦🇴 (@DeadlyBernardo) 13 de mayo de 2017