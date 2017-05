Periodista abandona Nayarit ante amenazas de muerte

TEPIC, Nay. (apro).- Por encontrarse en riesgo frente a amenazas de muerte recibidas en su domicilio el sábado anterior, el periodista independiente Fabián García Castrejón emigró del estado con el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El sábado anterior, García Castrejón denunció ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) que esa madrugada descubrió en la fachada de su domicilio un mensaje escrito con pintura con el siguiente mensaje:

“Cuidate pendejo Te metiste con Tu peor enemigo Parale a tus MAMADAS X TU BIEN” (sic).

En entrevista con Apro, el periodista informó que desde entonces la procuraduría le asignó la custodia de escoltas armados y posteriormente, con el apoyo de instancias federales y organizaciones sociales se programó su salida de la entidad.

Fabián García, quien se ha caracterizado por publicar investigaciones periodísticas sobre temas de corrupción gubernamental en Nayarit, ya había sido hostigado y amenazado hace dos años, cuando también se vio obligado a exiliarse durante varios meses.

Algunos de sus trabajos se han publicado en algunos medios locales, así como en Aristegui Noticias y en agencias nacionales e internacionales.

A raíz de las recientes amenazas, periodistas nayaritas con el apoyo de organizaciones estatales y nacionales difundieron este lunes una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Roberto Sandoval Castañeda y a otras autoridades en la que denuncian los hechos y exigen garantizar la seguridad del periodista.

En su misiva, expusieron: “Los periodistas y comunicadores de Nayarit nos solidarizamos con Fabián García Castrejón y rechazamos toda clase de intimidaciones y amenazas que pretendan coartar la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico”.

Por lo anterior, “nos sumamos y levantamos la voz para exigir que se investigue en torno a estos actos constitutivos de delito y se castigue a los responsables, además que se nos garantice a los comunicadores y periodistas de Nayarit, un ambiente seguro para ejercer la labor de informar a la sociedad”.

Destacaron que García Castrejón es un periodista de una trayectoria ampliamente conocida en el Estado, “lo reconocemos por su periodismo veraz… y la credibilidad de su trabajo, principalmente, sobre artículos basados en la investigación”.

La carta fue suscrita por Víctor Ruiz Arrazola, coordinador de Protección de la Casa de los Derechos de Periodistas; la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Nayarit (Aprocon), Asociación de Periodistas y Escritores de Bahía de Banderas (Apebba), Asociación de Periodistas y Comunicadoras de Nayarit; Asociación de Periodistas por Nayarit (Apenay), Comunicadores Unidos de Nayarit (Comuna); Asociación de Periodistas de Nayarit A.C. (Apenac); Compañeros Nacionales Periodistas y Editores A.C. (Conape), y Mujeres en Medios de Comunicación A.C., así como más de un centenar de periodistas a título individual.

El sábado, después de acudir a la PGR, Fabián García señaló que en Nayarit hay sectores que pretenden intimidarlo, pero “no me voy a callar, voy a seguir realizando periodismo independiente, pues como periodista me debo a la sociedad, no a gobiernos ni a partidos políticos o a empresarios poderosos; vamos a continuar nuestro trabajo con todo el rigor periodístico le moleste a quien le moleste, porque es nuestro trabajo”.

Indicó que además de las amenazas sufridas, en los últimos meses ha sufrido robos en su domicilio en tres ocasiones, de donde le han sustraído documentos y equipo, además de que la última ocasión se llevaron más de cinco mil pesos en efectivo.