Liberan a líder magisterial detenido durante protesta en Monterrey

MONTERREY, NL (apro).- Antonio Cota, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fue detenido y luego liberado tres horas después por policías locales durante una manifestación que efectuaba con otros de sus compañeros en el exterior del Centro Internacional de Negocios (Cintermex).

Los agentes de la Policía de Monterrey, que esposaron y trasladaron a Cota en una camioneta granadera, alegaron que el dirigente magisterial pretendía afectar el acto de entrega de reconocimiento a mentores por el Día del Maestro que organizó el gobierno estatal al interior del recinto de Cintermex.

Esta mañana Antonio Cota se encontraba en la entrada al Parque Fundidora, donde se localiza Cintermex, repartiendo volantes de rechazo a la reforma educativa.

Inesperadamente llegó al punto, en la avenida Fundidora, un grupo de policías municipales, quienes sometieron al docente torciéndole los brazos para luego sentarlo en la camioneta oficial 213.

Cota, quien es el dirigente de la Coordinación de Regiones de la CNTE en la localidad, fue remitido a los separos de la policía de Monterrey, en el parque Alamey donde, tres horas después, fue liberado.

Personas que lo acompañaron hasta su encierro se quejaron de que al detenido lo mantuvieron incomunicado.

Al salir de los separos, al filo del mediodía, Cota señaló que los policías lo apresaron luego de que, según alegaron, les habían dicho que él pretendía afectar la reunión que se celebraba al interior de Cintermex.

“Llega un policía con dos oficiales más y me dice que adentro de Cintermex dijeron que yo había entrado a amenazar al encargado del lugar. Me pareció una burda maniobra de ellos para que no hiciéramos las protestas. Y seguí repartiendo volantes y, cuando iba a entregar a una maestra, un policía me esposa de una mano y empiezan los jaloneos”, explicó en entrevista que circula en redes sociales.

El líder de la CNTE dijo que los uniformados no le explicaron por qué lo detenían y sólo señalaron que lo llevarían a la Alamey debido a que se había robado una gorra de los policías.

También aclaró que durante su estancia en las instalaciones de la policía local no lo introdujeron a las celdas y que, al salir, incluso hasta le ofrecieron disculpas, pues no lo acusaron de nada.