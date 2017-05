Muere de un infarto fulminante Mario Moreno Ivanova, hijo de “Cantinflas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mario Moreno Ivanova falleció la madrugada de este lunes a los 57 años a causa de un infarto fulminante. Los restos del hijo del célebre actor Mario Moreno Cantinflas serán velados esta tarde en el Panteón Francés de San Joaquín, a partir de las 20:30 horas, y mañana será cremado a las 3 de la tarde.

La noticia la dio a conocer Emilio Morales Valentín, vocero de prensa de Moreno Ivanova (hijo adoptivo de Mario Moreno y Valentina Ivanova), a través de un mensaje en Facebook que acompañó de una imagen del fallecido.

“Amigos, lamentablemente es cierto. Mario Moreno Ivanova falleció esta madrugada, víctima de un infarto fulminante en su casa de la Ciudad de México… Estoy con su viuda, la Sra. Tita Marbez en las cuestiones del papeleo. Más tarde les avisaré dónde y a qué hr (SIC) será el sepelio. #EresUnaGranPersonaMario”, escribió

La vida de Moreno Ivanova no estuvo exenta de polémica: en diversas ocasiones fue acusado de violencia intrafamiliar e incumplimiento en los pagos para la manutención de sus hijos. El hijo de Cantinflas estuvo casado en tres ocasiones: Abril del Moral fue su primera esposa, con quien tuvo dos hijos, y con Sandra Bernal procreó otros tres. Su tercera esposa y ahora viuda es Tita Marbez.

También se vio envuelto en diversas disputas legales, en especial con Mario Moreno Laparade, sobrino de Cantinflas, por el derecho de las regalías de los filmes del célebre actor. La lucha entre primos inició en tribunales en 1993, el mismo año en que falleció el histrión, pues Ivanova se ostentaba como “heredero universal” y, por tanto, con el derecho a regalías.

En diversas ocasiones, tanto Moreno Ivanova como Moreno Laparade explicaron los motivos de sus alegatos y se declararon ganadores en diversos juzgados conforme ganaban amparos, de acuerdo con información difundida en diversas ediciones de la revista Proceso (848, 860, 871, 874, 946, 990, 1000, 1008, 1017, 1025, 1125, 1261, 1814 y 1886).

En 2013 se dio a conocer que el hijo de Cantinflas perdió ante el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito un amparo, con lo que Moreno Laparade obtuvo la propiedad de 39 filmes de Mario Moreno, así como el derecho para cobrar las regalías de éstos en Columbia Pictures, empresa que depositaba en Estados Unidos desde 1993.

En su momento Moreno Laparade declaró: “Yo nunca he dicho que él no sea el heredero único y universal de mi tío, pero mi tío en vida dejó un documento denominado Agreement o ‘acuerdo’, donde me transfirió todos los derechos, títulos e intereses de esas 39 cintas, las cuales ya no eran parte de la masa hereditaria.”

Ese mismo año, el caricaturista Felipe de Jesús Hinojosa declaró a Proceso (1921), en un reportaje realizado por Columba Vértiz de la Fuente, que temía por su familia ante una disputa legal por una exclusividad de caricaturas que Moreno Ivanova le firmó al dibujante, y que posteriormente éste último ocupó con fines de lucro.