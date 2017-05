En el Día del Maestro, disidentes marchan en rechazo a la Reforma Educativa y al Pacto por México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A nueve meses de la ruptura de las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, de las continuas amenazas de represión del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) optó por continuar la lucha del movimiento magisterial “desde las aulas”, este 15 de mayo, día del maestro, los disidentes regresaron a las calles, con una nueva jornada de protestas.

Miles de profesores de las secciones de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chipas, Durango, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, Campeche, Tabasco, Ciudad de México y Yucatán de la CNTE se manifestaron durante seis horas en las calles de la capital del país, desde el Auditorio Nacional hasta la Secretaría de Gobernación.

A las 10 de la mañana, al menos 40 camiones arribaron con los miembros de las distintas secciones de la Coordinadora que se hicieron presentes: 7,9 , 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 32, 36, 40, 44.

Se sumaron las organizaciones sociales Frente Popular Revolucionario Francisco Villa siglo XXI, Movimiento Proletario Independiente, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, estudiantes normalistas y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Este no es un día que podamos celebrar; esta es una marcha de lucha”, gritaron los manifestantes.

El objetivo de la marcha versó sobre tres ejes: “Urgimos al gobierno a que antes de que termine el sexenio se presenten con vida a los normalistas de Ayotzinapa”, “Exigimos que se haga justicia y se castigue a los responsables de la muerte de los estudiantes de la normal Isidro Burgos de Guerrero, así como a los muertos de Nochixtlán, que no lo manden al túnel del tiempo” y “Que se dé marcha atrás a las reformas estructurales de Peña Nieto y del Pacto por México, que no han significado más que fracaso y crisis al país”.

Los manifestantes también exigieron que se retome la mesa de negociación en materia política, educativa y social con la CNTE sobre la abrogación de la Reforma Educativa y la reinstalación de los 600 profesores cesados desde que inició el movimiento.

También criticaron la acción de Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE), quien el pasado 8 de julio presentó 12 resolutivos ante la SEP, hecho que marcó el inicio de negociaciones entre ambos organismos.

“La cuenta está pendiente, te pusiste de rodillas ante Meyer”, le gritaron al líder.

Parada en Los Pinos, sin éxito

A las 11:00 horas, entre pancartas, banderas, cientos de sombreros campesinos, los profesores de una de las organizaciones sindicales más importantes de México iniciaron su recorrido.

Apenas uno metros, en el cruce de Paseo de la Reforma y la Calzada Chivatito, anunciaron una primera pretensión de diálogo. La Dirección Política Nacional, misma que presidía el contingente encabezado por los secretarios generales y la Comisión Única de Negociación, intentó llegar a la residencia oficial de Los Pinos para entregar directamente una carta con las peticiones del movimiento.

“Es la misma que presentamos en nuestra participación del 1 y 2 de mayo pasados”, detallaron.

Antes de acercarse 500 metros, una barricada montada por el Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina les cerró el paso.

Luego de varias llamadas y minutos de espera, una comisión de 25 profesores, liderada por el secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, Enrique Enríquez, el de la 22 de Oaxaca, Eloy López, y el de la 18 de Michoacán, Víctor Manuel Zavala –tres de las que tienen con más agremiaos– fue atendida por Ricardo Martí, un directivo de Atención Ciudadana de la Presidencia.

Antes de entrar, los líderes anunciaron que con base en el resultado del diálogo, decidirían continuar o no el recorrido. Después de la plática –de pocos minutos y detrás de la barricada— la comisión salió y Eloy López anunció a los medios de comunicación que entregaron el documento oficial, pero la marcha no se modificaba porque no había respuesta.

“No modificamos nada, vamos a llegar a Gobernación, ahí esperaremos el enlace”, explicó el secretario de la sección 22.

Gobernación, respuesta vaga

El movimiento continuó su rumbo sobre Reforma. Dos contingentes de la Coordinadora Nacional de la Salud y de la Seguridad Social, así como la Asamblea Nacional de Energía se sumaron a la protesta.

Durante el recorrido no hubo conatos de violencia. Los participantes coreaban: “El magisterio y el pueblo unido, jamás serán vencidos”,

“Los maestros nos enseñan a sumar, a leer y también a luchar”

“Venceremos”.

Hacia las 14:15 horas, el contingente dobló por la calle de Bucareli. Nuevamente, a metros de la sede de la dependencia federal hallaron otra barricada de uniformados. Uno a uno de los 14 contingentes se plantó detrás de la cerca de metal.

La Comisión de la Dirección Política Nacional se organizó para poder entrar. Según dijeron, a diferencia de su primer intento de diálogo en Los Pinos, los secretarios entregaron una lista de entre 40 y 45 nombres de representantes para hablar frente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La Comisión esperó una hora sin respuesta. Entonces un grupo de cinco profesores comenzó a golpear la cerca de metal con palos y piedras; otros más patearon la valla.

Finalmente, la dependencia anunció que recibiría al grupo, pero con menos participantes. Los maestros deliberaron y aceparon que sólo fueran cinco: Enrique Ibarra, de la sección 9, Víctor Manuel Zavala, de la 18, Eloy López, de la 2, Daniel López de la 7 de Chiapas; Juan Gaspar, de la 14 de Guerrero, y Enrique Enríquez, de la sección 9 de la Ciudad de México.

Tras una hora de deliberación, el grupo de profesores salió. “En esta mesa se hicieron los planeamientos del pliego petitorio. Recibimos una repuesta vaga, ambigua, insuficiente e inadecuada a nuestra petición. Sólo nos remiten a los estados de la República para que desde ahí seamos atendidos”.

Aseguraron que el director general Adjunto de Gobierno, Lorenzo Gómez Hernández, quien los recibió “no tiene la capacidad de resolución”. Por ello, exigieron tener una entrevista directa con Osorio Chong.

“Nos recibieron de una forma, para la CNTE, inadecuada. No queremos que de parte del gobierno federal no haya voluntad. La CNTE merece respeto. Su respuesta es insuficiente, nula para nosotros”, sentenció Eloy López.

Ante la molestia visible de los manifestantes, el secretario de la sección 22 anunció que en la Asamblea Nacional, Sección 9, la coordinadora decidirá qué hará y si habrá otra jornada de protestas.

También aseguró que ya tenían una propuesta de educativa del magisterio, misma que presentarán a finales de junio.

“Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper…” corearon los profesores luego de dar por terminado el mitin.

Casi al término de la marcha multitudinaria, la Segob emitió un comunicado en el que indició que el gobierno de la República, “respetuoso de los derechos laborales de todos los trabajadores de la educación”, dio respuesta al pliego de la Coordinadora.

Dijo que “con base a la ley, lo relativo a la educación básica debe atenderse por las autoridades educativas de las entidades federativas y los asuntos educativos de competencia federal corresponden al ámbito de la Secretaría de Educación Pública”.

Luego, reiteró que en el ámbito de su competencia, “el gobierno de la República tiene como objetivo principal garantizar el derecho de las niñas y niños a una educación de calidad”.