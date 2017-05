Roban en ciberataque próximo estreno de Disney

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hackers robaron uno de los próximos estrenos de Disney durante el ataque masivo llevado a cabo en días pasados.

Aunque los directivos de la compañía no han asegurado o dado pistas sobre qué película fue la afectada, se cree que se trata de la quinta entrega de Piratas del Caribe, protagonizada por Johnny Deep, la cual está a 10 días de su estreno.

En una entrevista con ABC, Bob Iger el jefe ejecutivo de Disney dijo que los agresores informáticos han solicitado una recompensa en bitcoins, pues han amenazado con ir revelando fragmentos de la cinta, lo cual se traduciría en grandes pérdidas para la franquicia.

Esta no es la primera vez que la industria cinematográfica se enfrenta a un golpe, pues hace unas semanas Netflix fue amenazado con revelar la nueva temporada de la serie Orange is the New Black.

Hasta ahora se conoce que ambas empresas se han negado a pagar y que el FBI ha abierto las investigaciones.