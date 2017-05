Eva Cadena solicita otro amparo, ahora para evitar difusión de investigaciones en su contra

XALAPA, Ver. (apro).- La diputada local de Morena, Eva Felicitas Cadena Sandoval, promovió un nuevo amparo (389/2017) ahora en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en el que solicitó el blindaje de sus colegas del Congreso local para evitar que se difundan las investigaciones en su contra, así como carpetas de investigación abiertas y juicios de procedencia para pedir su desafuero de la Sexagésima Tercera Legislatura en Veracruz.

Anteriormente, la morenista se amparó para evitar su detención y desafuero (juicio 522/2017). Y aunque en un comunicado anunció que renunciaría a su curul, aún no lo ha hecho. Incluso, hoy de nuevo justificó su inasistencia al pleno legislativo al decir que tenía “encargos propios de su distrito”.

Este martes, la Comisión Instructora del Congreso local elaboró el dictamen para declarar procedente el desafuero de Eva Cadena en la próxima sesión local, la cual se podría desarrollar el viernes.

Al mismo tiempo y por segunda ocasión, la diputada de Morena no acudió a una audiencia que tenía ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

En un documento que el secretario general del Congreso local, Juan José Rivera Castellanos, circuló a los diputados, les notificó que Eva Cadena logró un amparo contra el acto reclamado que la blinda de más escándalos en los medios de comunicación.

“La difusión de información relacionada con los operativos, detenciones, actuaciones, investigaciones, averiguaciones previas, carpetas de investigaciones, procesos y todo tipo de actos de autoridad, relacionados con mi persona, las responsables que han venido realizando y que pretendan realizar a medios de comunicación, reporteros, locutores, periodistas y público en general, por cualquier mecanismo, medio, acto, como boletines oficiales, conferencias de prensa, filtraciones, entrevistas o por cualquier otro medio de expedición”, señala el amparo 389/2017, conseguido por los abogados de Eva Cadena.

La tarjeta legislativa difundida a legisladores –cuya copia tiene Apro– advierte que de hacer lo contrario se incurriría en un delito según la Ley de Amparo en vigor y de una Suspensión Federal prevista en el artículo 262.

“Abstenerse de esto a partir del 15 de mayo de este año y hasta en tanto se resuelva si es procedente otorgar la suspensión definitiva”, detalla el documento.

Los antecedentes

Días atrás, la morenista advirtió en entrevistas telefónicas que temía que circularan más videos en los que se viera recibiendo dinero para actividades políticas, con los cuales se tergiversaría su imagen.

Desde el 4 de mayo pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó ante el Congreso estatal la solicitud de procedencia de acción penal (desafuero) contra Cadena Sandoval para que se le retire el cargo de diputada por el distrito Coatzacoalcos por Morena y, con ello, pueda hacer frente a los delitos electorales de soborno y corrupción que se le imputan, tras la exhibición de tres videos en los que se le observó recibir dinero.

Cuando éstos se filtraron, Eva Cadena era legisladora con licencia pues fungía como candidata por ese partido a alcaldía de Las Choapas. Ahora, la Fiscalía le instruye una investigación ministerial iniciada de manera oficiosa por conductas cometidas durante su encargo, que pudieran constituirse en delitos electorales en agravio del adecuado desarrollo de la Función Pública Electoral.

En un primero video, fue exhibida cuando recibía presuntamente medio millón de pesos para las actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena. En una segunda grabación, se le observó cuando aceptaba 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo, así como la promesa de que se le podrían “inyectar” cinco millones de pesos para las aspiraciones del tabasqueño.

En un tercer video, Eva Cadena fue filmada al obtener un millón de pesos emanados presuntamente del sector empresarial, a manera de agradecimiento al votar por una Ley de Verificentros en beneficio de la iniciativa privada.

La semana anterior, 11 de los 13 diputados morenistas en Veracruz acudieron a la FGE a presentar una denuncia penal que dio origen a una Carpeta de Investigación por hechos públicos consistentes en la exhibición en redes sociales de un video titulado por un medio de comunicación “Representante de Morena recauda dinero para AMLO”.

Previo a la solicitud de desafuero, el fiscal Jorge Winckler Ortiz dijo frente a cámaras de televisión y reporteros que “todos los diputados, eran unos sinvergüenzas y unos corruptos” por protegerla, de la misma forma que al diputado federal Tarek Abdalá.

Un par de horas después, el funcionario reculó y ofreció “disculpas” a todos los diputados. El vocero de la Fiscalía, Conrado Hernández, calificó la acción como “un acto de humildad del señor fiscal”.

En su defensa, Eva Cadena sólo ha dado entrevistas a medios de comunicación seleccionados de su región. En ellas ha insistido en que existen personajes de la política nacional “involucrados” en desprestigiar su imagen, pero no ha dado nombres.

Vía mensaje de texto, contestó al reportero: “En cuanto termine la investigación lo haré con tres medios serios y usted (Proceso) será uno de ellos. No quiero entorpecer las cosas porque como le compartí en el comunicado, no me siento segura. Disculpe la última vez ya no hubo comunicación, pero me pondré en contacto”.