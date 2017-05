Corresponsal de Univision se amordaza en protesta por crímenes de periodistas (Video)

MONTERREY, NL (apro).- El corresponsal de la cadena Univision en México, Francisco Cobos, efectuó la noche del martes un performance que transmitió en vivo en Facebook, en el que se amordaza y maniata, como una protesta por los recientes homicidios a los comunicadores en el país.

Luego del asesinato del periodista Javier Valdez, fundador de Ríodoce, el lunes en Culiacán, Cobos Cardona decidió protestar mediante este acto que representa, según dijo, la manera de la que grupos de poder, oficiales y criminales, quieren someter a la prensa.

“Fue un performance, una manera de representar lo que siento que quieren hacer con la prensa los que ostentan el poder en México, en parte los corruptos del gobierno y en parte de los grupos de la delincuencia”, explicó en entrevista el periodista, quien también hace coberturas informativas desde el sur de Texas.

De las 20:45 a las 22:45 horas, el reportero originario de Monterrey estuvo ante la cámara con una cinta adhesiva que le cubría la boca y un cordón que le sujetaba las manos, mientras, en silencio, mostraba hojas con inscripciones en las que presentaba cifras de periodistas atacados y fallecidos en México, así como proclamas en contra de la represión.

Esta manifestación, primera de ese tipo que hace Cobos, fue transmitida en tres etapas a lo largo de dos horas, y contó con más de 50 mil reproducciones sumadas, explicó el mismo comunicador, quien tiene más de 30 años de trayectoria.

Las reacciones de respaldo a su manifestación fueron numerosas, muchas de ellas de personas ajenas a los medios, quienes también señalaron que la ciudadanía en general es sometida de igual manera por las fuerzas que gobiernan al país y que quieren silenciar las voces de inconformidad.

“Hubo mucha solidaridad no sólo de periodistas, si no de ciudadanos comunes que se dieron cuenta de la problemática que muchas veces no dimensionan, de las penurias que pasamos como gremio. Y ese era el objetivo, levantar conciencias, como se vio con las muestras de apoyo hacia los periodistas y su labor”.

“La gente, los que no son periodistas, comentaban mucho que estas agresiones, los ataques, las muertes de los reporteros van de la mano con las de los ciudadanos comunes. Esto es un mismo mal común, la agresión contra las personas es generalizada en esta narcoguerra, pues no sólo los comunicadores lo sufren, si no las mismas familias en cualquier lado, por tantas víctimas inocentes desde que todo esto inició”, señaló el reportero, que ha cubierto noticias en zonas de conflicto de toda la República.

A lo largo de su trayectoria, Cobos ha sido objeto de agresiones, amenazas, intimidaciones, intentos de coerción durante su labor informativa.

Lamentó que actualmente exista imposibilidad de reportear en algunas entidades de la República, como Tamaulipas, donde el ingreso de los comunicadores es prácticamente imposible, debido a las condiciones de inseguridad que prevalecen y la desprotección en la que se encuentran todos los que ahí viven o transitan.

Ni siquiera los medios radicados ahí pueden informar del estado de sitio en el que viven los tamaulipecos, aseveró.

“Lastimosamente esa es la realidad de nuestro periodismo en México. Muchas veces los periodistas se tienen que autocensurar por seguridad propia en lugares donde no se puede publicar nada, como en Tamaulipas, donde esto se ve de una manera más grave”, puntualizó el corresponsal de Univision Noticias.