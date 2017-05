Escándalo de Trump pega al peso; dólar se oferta en $19.05

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de cinco jornadas consecutivas en las que el peso logró recuperarse frente al dólar, este miércoles la moneda mexicana volvió a la senda negativa ante la aversión al riesgo de los participantes en el mercado cambiario.

En sucursales bancarias el billete verde se ofertó en 19.05 pesos, mientras que a nivel interbancario se cotizó en 18.69 unidades, es decir, 0.38%, de acuerdo con datos de Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el análisis del Banco Base, la sesión de hoy se caracterizó por un incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, ante una clara pérdida de credibilidad de Donald Trump y de su gobierno, luego de que el presidente republicano pidió al exdirector del FBI, James Comey, dejar de investigar al exconsejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y sus nexos con entidades rusas.

“Es necesario recordar que el anterior consejero de Seguridad estadunidense fue despedido por ocultar información de sus relaciones con oficiales rusos. Legisladores en Estados Unidos ya están considerando organizar un comité de investigación y en varios medios de información se ha sugerido que Trump pudo haber intentado obstruir la justicia por su solicitud a Comey y su despido la semana pasada”, precisó el análisis.

Además, hoy el senador estadunidense Ron Wyden comentó la posibilidad de añadir una cláusula cambiaria al Tratado de Libre Comercio (TLCAN), con el fin de evitar la manipulación de las divisas con fines comerciales.

“Debido a que en la práctica los tres países que integran el TLCAN mantienen un régimen de libre flotación y no se ha incurrido en la manipulación del mercado cambiario, no existen bases para orillar a México o Canadá a algún tipo de control de cambios. La noticia no tuvo efectos observables sobre la paridad peso-dólar”, precisó el Banco Base.

La aversión al riesgo provocó que otras monedas emergentes registraran pérdidas, es el caso del real brasileño, que se depreció 1.17%, seguido del rand sudafricano con 1.08%.

En contraste, el yen japonés cerró como la divisa más apreciada entre los principales cruces del dólar, avanzando 1.89%; asimismo, el franco suizo avanzó 0.72%. En ambos casos, la fuerte apreciación se debe a que son divisas refugio.

En el mercado de capitales el día fue gris: La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 1.8%, en línea con los mercados estadunidenses, donde el Dow Jones perdió 1.7%; el Standard % Poor’s, 1.8%, y el índice tecnológico Nasdaq registró una variación negativa de 2.5%.