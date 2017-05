“El Tuca” y “El Piojo” se enfrascan en ataques, previo a encuentro Xolos-Tigres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel El Piojo Herrera aseguró que a su colega Ricardo El Tuca Ferreti “le da Alzheimer”, por lo que le recordó que se fue de los Pumas de la UNAM cuando ya tenía arreglado su contrato con los Tigres de la Universidad de Nuevo León.

“Me parece que a El Tuca le da Alzheimer. ¿Cuál es el único técnico al que no han despedido del futbol mexicano?: El Tuca Ferreti. ¿Cuántas veces ha cambiado de equipo?: cinco o seis veces… De repente dice que ya tengo algo, cuando he sido muy transparente. Los pasos que he dado los sigo diciendo”, dijo Herrera este miércoles en conferencia de prensa.

Miguel Herrera volvió a referirse este miércoles a Ferreti, un par de días después de que el entrenador de los Tigres ironizó públicamente al decir que el técnico de Xolos es su ídolo:

“De repente dirige un equipo y de repente está contratado con otro. Quisiera saber cómo se hace. Hago esto aquí y me cuelgan del poste más alto y de la parte más débil. De verdad, Piojito eres mi ídolo”, dijo Ferreti entre risas.

“Cuando él (Ferreti) salía de Pumas, ya estaba en Tigres”, reiteró el entrenador de los Xolos. “Tampoco está mal, lo buscan porque es un técnico exitoso y extraordinario”.

Ricardo Ferreti inició su carrera como entrenador con los Pumas de la Universidad en 1991 y permaneció hasta 1996. Luego dirigió a las Chivas (1996-2000), Tigres de la Universidad de Nuevo León (2000-2003), Toluca (2003-2004), Morelia (2005), nuevamente Tigres (2006), regresó a Pumas en 2006 y se marchó nuevamente en 2010 para firmar con los Tigres, donde continúa.

Este jueves, Xolos –líder en el torneo regular– y Tigres jugarán el primero de dos partidos de la liguilla del torneo Clausura 2017, correspondiente a la fase de semifinales. De acuerdo con Herrera, el rival “tiene muy buen plantel y un gran equipo, pero invencible no es. Ni el Barcelona de Guardiola fue invencible”.

Según Herrera, la única sorpresa que pudiera esperar mañana es que el delantero francés André Pierre Gignac juegue de portero en el 11 inicial de los Tigres.