Javier Corral entrega documento a Peña Nieto que tendría información del caso Miroslava

CHIHUAHUA, Chih. (apro) Al finalizar la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario de Chihuahua, Javier Corral Jurado, entregó al presidente Enrique Peña Nieto un documento confidencial, cuyo contenido no quiso revelar.

Sin embargo, al interior del evento trascendió que se trató de información relacionada con la situación de Chihuahua en materia de agresiones a periodistas, y en particular, sobre el caso de Miroslava Breach Velducea, quien era corresponsal del periódico La Jornada y fue asesinada el pasado 23 de marzo.

En entrevista con apro, Corral Jurado sostuvo que su gobierno revisa periódicamente el caso con la organización de defensa de periodistas Artículo 19 México, con otro grupo de reporteros del Norte de Juárez, donde también colaboró Miroslava Breach, y con uno más de comunicadores en Chihuahua. “Es decir, se trabaja con tres grupos”.

Al respecto, la directora de Artículo 19 en México, Ana Cristina Ruelas, aclaró que no han logrado tener un seguimiento puntual de parte del gobierno de Chihuahua.

Desde el homicidio de Miroslava, dijo, la organización sólo ha tenido dos acercamientos con el gobierno estatal. El pasado 31 de marzo en el palacio de Gobierno con Javier Corral y, momentos antes, con el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, en una misión de organizaciones que impulsa la comisión de seguimiento, aunque aún no se conforma.

En esa misión viajaron las organizaciones Periodistas de a Pie, Cimac, Propuesta Cívica y Artículo 19.

“Uno (de los acercamientos) fue con otras organizaciones de derechos humanos y con periodistas del estado de Chihuahua. En él, se acordó en conjunto hacer un seguimiento a las investigaciones al caso de Miroslava. En éste no ha habido un seguimiento de parte del gobierno de Chihuahua. No hemos tenido una reunión de este grupo de organizaciones con el gobierno”, aseguró.

Posteriormente, Ana Cristina Ruelas conversó con el gobernador, quien le confirmó que tomarían como prioridad el cuidado de cadena de custodia y le anunció que conformarían un comité plural de investigación.

La directora de Artículo 19 aclaró: “Después de esa conversación no he tenido más respecto al caso de Miroslava. Tampoco hemos tenido acceso a ningún protocolo de investigación; no hemos dado asesoría al respecto. Sí hemos ofrecido al gobierno de Javier Corral tener acceso a ese protocolo para poder hacer observaciones, pero no lo hemos hecho.

“Eso se lo comenté en la última conversación que tuve con él, pero es importante decir, que después de eso, no hemos tenido ningún protocolo, ni hemos hecho observaciones o dado seguimiento a ese protocolo”, aclaró.

El pasado 24 de abril, la misión de organizaciones, excepto Propuesta Cívica, viajó a Chihuahua como lo marcaba la agenda para dar seguimiento al caso, pero no le fue posible entrevistarse con autoridades.

FEADLE, poco aporte a estados: Corral

Para Javier Corral las propuestas que hizo el presidente Enrique Peña Nieto durante el foro de análisis de la libertad de expresión y protección a periodistas en el país, el principal protocolo de seguridad será “atajar la impunidad en este tipo de delitos”.

Dijo que está de acuerdo en reforzar todos los mecanismos de protección a periodistas y en dotarlos de mayores recursos, pero no es suficiente, ya que además se requiere la realización de operativos conjuntos que encuentren a los responsables.

La convocatoria presidencial consistió en dos reuniones: una con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la segunda con Peña Nieto, donde trataron el tema de los recientes asesinatos de periodistas en el país.

“La realidad es que la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión) tiene muy poco que aportar a los estados. Los pocos casos resueltos en el país han sido a manos de las procuradurías locales”, dijo el mandatario.

“Un protocolo de actuación debiera darse, creo, a partir del acompañamiento de una organización de la sociedad civil, la Comisión Interamericana o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero no nada más la federación-estados, necesitamos el respaldo social para lograr la credibilidad”, agregó.

Javier Corral explicó que dentro de cualquier modalidad de protocolo, debe contemplarse siempre la existencia de una policía especializada federal, bajo la conducción del Ministerio Público local que lleve el caso de manera puntual.

Luego, puso como ejemplo el seguimiento al caso de Miroslava Breach, que han dado en Chihuahua. El gobernador enfatizó que la investigación del homicidio de la periodista está a cargo de la Fiscalía General del Estado y colabora con ellos, la Procuraduría General de la República (PGR), “y sí, estamos pidiendo otros apoyos específicos”.

Comentó que no puede dar mayor información sobre los avances, pero aseguró que habrá detenidos, ya que han avanzado en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales. “Lo único que puedo decir es que los va a haber (detenidos)”, enfatizó.

Javier Corral ha dicho con anterioridad, que la principal línea de investigación que se sigue en el caso es su ejercicio periodístico, específicamente, la cobertura de la narco política.

No es vulnerabilidad, es riesgo real: Jáuregui

En la ciudad de Chihuahua, el secretario de gobierno estatal, César Jáuregui Robles, reconoció que los periodistas ya no están en una situación de vulnerabilidad en el país, sino en una realidad de riesgo en el ejercicio de su profesión.

El funcionario dijo a medios de comunicación locales que en la persecución de esos crímenes, no basta con ubicar a los autores materiales, sino que se debe dar con los responsables intelectuales, que en su mayoría provienen del crimen organizado; aunque no mencionó que pudieran ser políticos.

Jáuregui Robles hizo énfasis en que las agresiones contra periodistas no están focalizadas en una sola entidad, sino que han permeado en todo el país y “es preocupante”.

“Hay que combatir de inmediato y atacar con los mecanismos que se tengan. Hay un mecanismo gubernamental de protección que en sus aspectos fundamentales tendría que reforzarse”, agregó.