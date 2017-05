Asesor de Graco Ramírez amenaza a periodistas en redes sociales

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Mientras el gobernador Graco Ramírez acudía a la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para hablar de las medidas que se implementarán para proteger a periodistas luego del asesinato de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, el pasado lunes 15, el principal asesor del mandatario estatal, Gustavo Martínez González, amenazó a un reportero y fustigó a otros a través de las redes sociales.

Por la mañana, periodistas manifestaron su inconformidad por el mensaje de Graco Ramírez, quien aseguró que en Morelos “se respeta la libertad de expresión y contamos con un mecanismo de protección a periodistas que se activa ante cualquier amenaza”.

Señalaron que dicho mecanismo sesiona desde enero de 2015 sin la presencia de representantes de los periodistas, quienes decidieron levantarse de la mesa porque en las sesiones siempre se “minimizaban” los casos de agresión, amenaza u hostigamiento, y el ente se convirtió “en un espacio para la simulación”.

“Desde el 2 de diciembre de 2015 decidimos suspender nuestra participación en las sesiones ordinarias de este importante espacio institucional al no existir las condiciones prácticas, formales y de fondo por parte de las instancias involucradas del Poder Ejecutivo que garanticen la operación y el funcionamiento adecuados, jurídicamente debidos y socialmente necesarios”, afirmaron los periodistas en un comunicado hecho público en enero de 2106.

Y, en ese contexto, reporteros y corresponsales de medios nacionales hicieron patente su molestia a Graco Ramírez, quien ha negado toda posibilidad de encuentro con los representantes de la prensa.

Hace un mes, en el marco del aniversario de la creación del estado de Morelos, Graco tuvo que escuchar preguntas de la prensa cuando los reporteros se saltaron las vallas y lo alcanzaron en su camino a Palacio de Gobierno.

“¿Por qué no nos responde, señor gobernador? ¿Por qué no quiere darnos entrevista?”, increparon a un sudoroso Graco Ramírez, quien apretó el paso sin siquiera mirarlos. Después de ello, el coordinador de asesores del gobierno estatal, Gustavo Martínez González, el cual cuenta con al menos con dos denuncias en su contra ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, hostigó en las redes sociales a los periodistas que participaron en el fallido encuentro.

El funcionario llamó “asno” a Leticia Villaseñor, del portal local SinLínea.com, y luego amenazó a Jesús Castillo García, corresponsal del diario El Financiero: “Te haces el michoacano, pero me han bastado dos entrevistas, papel y pluma, y ya tengo suficiente para bajarte los humos de inmaculado apóstol de la verdad. No me tengas miedo a mí, sino a tus lectores”, escribió en la red social Facebook.

Esta mañana, Martínez González volvió a la carga contra esos dos reporteros. Castillo García respondió a los insultos con la publicación de una imagen y dijo a sus seguidores: “Este sujeto es coordinador de asesores de @gracoramirez y se encarga de intimidar a los usuarios en redes”. De inmediato, Martínez González respondió: “Sujeta, tu madre, al vínculo conyugal. Curioso, reportero se intimida con verbos Reportear e indagar. No banalices la violencia con tus cuitas”.

Luego escribió: “Cuéntanos, a todos, incluido @SATMX, cómo es que sostienes una revista de circulación interestatal con “registro en trámite” hace 10 años!?”. Ello porque Castillo García también es director de la revista local especializada en temas jurídicos, Abogados.

A Héctor Raúl González, reportero colaborador de Aristegui Noticias y La Silla Rota, Martínez lo acusó de cobrar por sus notas. “Lo haces porque te paga el caballo de Troya o nada más te da línea”, subrayó. El periodista respondió con un saludo. Y aquél atizó: “Ah, lo tomaré como que nada más te da línea”.

Frente a esta situación, Pedro Tonantzin, corresponsal de Excélsior y director del portal Surdigital, conminó al funcionario a dejar de amenazar y hostigar a los reporteros. La respuesta fue igual de virulenta.

En entrevista con Apro, el reportero dijo que su portal ha sido saboteado varias veces, justo cuando se publican informaciones que le son incómodas al gobierno, particularmente en materia de inseguridad.

Señaló, asimismo, que en medio de un ambiente tan hostil frente a los periodistas en México, es lamentable y grave que el gobierno de Graco Ramírez permita que sus funcionarios lleven a cabo este tipo de acciones. En el caso del sabotaje a distintos portales locales, Tonantzin afirmó que existen documentos –como facturas y convenios– que demuestran que una empresa especializada estaría haciendo el trabajo para el gobierno del estado.

“Eso está más grave, porque el gobierno del estado, de confirmarse esta situación, estaría utilizando recursos públicos para orquestar campañas contra los enemigos del gobernador a través de las redes sociales y para sabotear a aquellos medios que le son incómodos”, sostuvo.

Por su parte, Maciel Calvo, reportera de La Unión de Morelos, exigió a Ramírez que cese de inmediato a Gustavo Martínez por el hostigamiento a reporteros, y soltó: “El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, miente una vez más. Su gobierno hostiga, amedrenta y silencia a los periodistas.

“El Mecanismo de Protección a Periodistas no funciona y actualmente no cuenta con la participación de los reporteros. Un ejemplo claro es el ataque sistemático del coordinador de asesores, Gustavo Martínez, a periodistas a través de las redes sociales. Desde los altos niveles de gobierno de Morelos se promueve, incita, protege y encubre las agresiones a periodistas. Exijo a Graco Ramírez el cese de Gustavo Martínez y la aplicación de sanciones por hostigar y agredir a mis compañeros. #AltoViolenciaVsPeriodistasMorelos Queremos acciones, porque un video y la labia del gobernador amarillo no detiene balas”, escribió.

El hostigamiento y las amenazas de Martínez han ocurrido a lo largo de los últimos tres años de gobierno del perredista. Y a pesar de que cuenta con al menos dos averiguaciones en la Procuraduría General de la República (PGR), continúa con su práctica de insultos, hostigamientos, retos, bravuconadas y amenazas.

En cuanto al mecanismo de protección a periodistas, de acuerdo con reporteros que alguna vez participaron en las sesiones, las irregularidades que se han registrado son la pérdida de expedientes, y datos personales de reporteros con amenazas han sido ventilados públicamente, además de que la Comisión Estatal de Seguridad Pública no cumple con las medidas de protección acordadas.

Pero, además, el mecanismo es coordinado por el esposo de la diputada Hortensia Figueroa Peralta, Roberto Soto Castor, quien también ha agredido a reporteros.

Esta tarde, Martínez González cerró su actividad en las redes sociales con el comentario sarcástico: “Para mi siguiente truco voy a necesitar una mata de chayote y un par de periodistas”.