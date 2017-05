“Lo que pasa a periodistas, ocurre a toda la sociedad: nos están matando a todos”, claman en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Al llevar a cabo una velada a las afueras de la Catedral de Puebla para protestar por el asesinato de ocho periodistas en lo que va de 2017, reporteros de distintos medios de comunicación de Puebla, exigieron garantías para ejercer su trabajo.

Martín Hernández Alcántara, reportero del periódico La Jornada de Oriente, hizo un recuento de qué ha pasado este año contra trabajadores del gremio periodístico en el país y que ha tenido como víctima más reciente al corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez.

“Lo que pasa en México no es privativo de los periodistas, en Puebla no hay un sector social que no sea víctima de la violencia”, manifestó, “lo que está pasando con los periodistas sólo es reflejo de lo que está pasando con toda la sociedad. A todos nos están matando”.

Recordó que en esta entidad recientemente fue asesinado el periodista Aurelio Cabrera Campos, por el cual se inculpó a otro trabajador de los medios. Además murió el comunicador Erick Bolio, asesinado durante un asalto en una unidad del transporte público.

“No somos por supuesto un gremio de excepción, somos un gremio ciudadano como cualquier otro, pero nuestra labor social sí tiene una importancia primordial en cualquier sociedad democrática”, expresó.

El reportero dijo que hoy más que nunca los periodistas requieren que la sociedad acompañe y se solidarice con su labor y que las autoridades hagan su labor de garantizar la justicia y ofrecer las condiciones para ejercer el oficio periodístico “que no es nuestro, es de la sociedad”.

Con carteles en sus manos y con fotografías de los reporteros asesinados, los trabajadores de los medios de comunicación de Puebla gritaron al unísono: ¡Justicia, justicia, justicia! Al terminar la protesta entonaron el Himno Nacional.