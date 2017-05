“Futurear con invenciones y calumnias es perverso”, dice AMLO a sus acusadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a la campaña orquestada en su contra por “traficantes de influencia para envenenar a verdaderos empresarios”, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en su partido consideran a la iniciativa privada “fundamental para el desarrollo de México”.

En su cuenta de Facebook, el tabasqueño criticó la campaña “basada en compararnos con el finado Hugo Chávez o

con (Nicolás) Maduro, tratando de equiparar la crisis de Venezuela con una futura situación de desastre en México”, y pidió a sus acusadores “que jueguen limpio, que no difamen”, porque “futurear con invenciones y calumnias es perverso”.

De acuerdo con el excandidato presidencial, en Morena “lo único que queremos es acabar con el principal problema de México: la corrupción”.

Y precisó: “No estamos en contra de los empresarios. Respetamos a la iniciativa privada. La consideramos fundamental para el desarrollo de México. No todo el que tiene es malvado. Estamos en contra del egoísmo, las ambiciones desmedidas y la corrupción.

“No necesitamos seguir los pasos de ningún extranjero, aunque han existido, en nuestra América, grandes personajes como Simón Bolívar, José Martí y Rubén Darío. Sin embargo, nos inspiramos en el ejemplo de Miguel Hidalgo y José María Morelos; de Francisco I. Madero y Zapata; de Aquiles Serdán y Ricardo Flores Magón, que ofrecieron hasta la vida peleando por la Independencia, la libertad, la democracia y la justicia social.

“Carlos Salinas, Roberto Hernández, Claudio X. González, Fernando Senderos y otros tienen todo el derecho de defender sus privilegios. Se comprende su interés por mantener el régimen corrupto que los ha beneficiado en demasía, que les ha permitido amasar enormes fortunas al amparo del poder público. Pero, si esa es su determinación, no es mucho pedirles que jueguen limpio, que no difamen, que no violen la ley como lo hicieron en 2006, financiando la guerra sucia en contra nuestra, en periódicos, radio y televisión.

“Por nuestra parte, les aclaramos que no estamos en contra de las instituciones sino de SUS instituciones. No nos confrontaremos con el Ejército como ellos quisieran; no somos populistas ni mesiánicos como han querido etiquetarnos con maldad. Y, por último, tampoco odiamos ni buscamos venganza. Lo único, lo único que queremos es acabar con el principal problema de México: la corrupción, porque estamos convencidos de que, con eso, llegará la tan demandada seguridad, la justicia y la felicidad para todos”.

El exjefe de gobierno manifestó su deseo de que a sus acusadores “los abandone el egoísmo y llegue a ustedes la bondad. Futurear con invenciones y calumnias es perverso. Prueben todos sus dichos. Den la cara. Salgan del confabulario y acúsenme”.

Agregó, “me reservo mi derecho a denunciarlos ante las autoridades por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, pero no dejo de apostar a que recapaciten, que no se sientan los amos de México y dejen que el pueblo elija libremente a sus gobernantes, como debe ser en una auténtica democracia”.

Para rematar, López Obrador soltó: “A lo mejor les hace reflexionar lo que escribió el gran poeta Carlos Pellicer en ‘20 de Noviembre’”:

La verdadera alegría es dar,

pelear por los que tienen hambre,

regar una planta,

apartar una piedra en el camino.

Formar parte de la Revolución

es no estar nunca al margen de lo que se necesita.

Abrir la ventana para que entre la luz,

cerrar la puerta a la traición

que de todo lo malo será siempre lo peor.

Aunque parezca hermoso, el pantano es traición.