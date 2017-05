Graco Ramírez desprecia llamado de ONG para responder por fosas de Jojutla y Tetelcingo

JOJUTLA, Mor. (apro).- Graco Ramírez debe dejar el cargo, porque “es un gobernador criminal” y las fosas de Jojutla y Tetelcingo lo acusan y confirman que el Estado está detrás de estos crímenes, advirtió el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el panteón de la colonia Pedro Amaro.

Frente a una mesa con tres personificadores y tres sillas vacías para el gobernador perredista, su secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, y el fiscal Javier Pérez Durón, el poeta expresó, refiriéndose a Graco:

“Esas fosas, que no son del crimen organizado, sino de la exprocuraduría de Morelos, lo acusan a usted y a su gobierno de violación a los derechos humanos y de complicidad con el crimen organizado en la desaparición de cuerpos”.

Acompañado por integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM), Sicilia recordó que el pasado 10 de mayo esa red de organizaciones emplazó al mandatario “a venir a este sitio atroz para que responda públicamente por los graves crímenes que se han encontrado tanto en estas fosas de Jojutla, como en las de Tetelcingo”.

Sicilia habló en presencia del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez; del vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra Chávez de Ita; de Saúl Roque Morales, representante de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos; del profesores Nicanor Pérez Reinoso, representan del Movimiento Magisterial de Bases, entre otros, todos integrantes del FAM.

Sobre la ausencia de Graco Ramírez al emplazamiento hecho desde el 10 de mayo pasado, el poeta señaló: “Usted, y aquí está como testigo la silla vacía que lleva su nombre, no ha respondido al legítimo y doloroso llamado de esa voz, lo que nos hace afirmar que carece de argumentos y que, por lo mismo, acepta que usted y su gobierno violan derechos humanos y que, a pesar de que ostenta nominalmente el cargo de gobernador, en realidad es un criminal como Pinochet, como Videla, como Javier Duarte, y un cómplice del crimen organizado”.

Luego aseguró que Graco ha “usado la democracia y el Estado para corromper, humillar y destruir” a Morelos y a su gente, pero no tienen ninguna garantía, pues “de lo que no podrá huir jamás es de nuestra voz que no lo dejará dormir en ningún sitio, de nuestra tarea y empeño en abrir las demás fosas que usted oculta, ni de la verdad ni del juicio de la historia”.

Al final, siguió con su mensaje, “usted, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, es un criminal que merece la cárcel y, cuando logremos refundar al Estado y a Morelos, pasará como tal en la memoria negra de nuestro país. Usted, Graco Luis, será siempre, al igual que Javier Duarte, un criminal y un violador de los derechos humanos en la eternidad de la historia. De ese infierno nadie podrá liberarlo”.

Al término de las palabras de Sicilia, los familiares de víctimas e integrantes del FAM, clamaron a unos metros de las fosas: “¡Graco, asesino, la cárcel es tu destino!”.

Sicilia había leído su discurso con la solicitud previa de un minuto de silencio “por Miriam Rodríguez Martínez y Javier Valdez, cuyos asesinatos son una continuación del horror y la mudez que los criminales en complicidad con el Estado quieren, como se ha querido hacer en estas fosas, imponernos a los mexicanos”.

En su momento, el rector de la UAEM dijo que el hecho de que Graco no haya dado la cara y no haya podido explicar hasta ahora cómo es posible que existan estas fosas, demuestra que su intención inicial era desaparecer a esas personas, por ello, se sumó a la demanda de que renuncie el perredista y sea sometido a proceso penal.