PGJ-CDMX se resiste a que expertas en violencia de género se integren a investigación del caso Lesvy

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- La investigación del caso Lesvy, la joven que fue encontrada muerta en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo, comienza a encontrar obstáculos en el camino.

Por un lado, la Procuraduría General de Justicia capitalina se niega a abrir la carpeta de investigación a la familia de la víctima y, por el otro, se resiste a integrar a la indagatoria a una comisión de expertas universitarias en violencia de género.

En declaraciones a la agencia Cimac, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante de dicha comisión, denunció que la dependencia que dirige Rodolfo Ríos Garza ha puesto trabas para que el grupo de expertas coadyuve en la indagatoria, pese a que fue un acuerdo suscrito por la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México.

Hace 10 días, el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció, en efecto, la participación de un grupo de expertas en violencia de género en la investigación para esclarecer el homicidio.

“El procurador Ríos Garza está decidiendo si quiere o no integrarnos. Mientras la Procuraduría no acepte nuestra participación, no podemos avanzar”, estableció la exfiscal para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República.

Además, la PGJ impondría en el grupo a Lucía Núñez en lugar de Lourdes Enríquez. El resto de la comisión estaría conformado por Leticia Cano Soriano, Ydalia Pérez Fernández, Gloria Ramírez y Alicia Elena Pérez Duarte.

Ayer por la noche, en una velada organizada en Ciudad Universitaria, Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlin Osorio, denunció que la PGJ no les ha dado acceso a la carpeta de investigación, ni siquiera a las evidencias recabadas por los peritos.

Sayuri Herrera Román, abogada de la familia, pidió a la Procuraduría el derecho a aportar pruebas y tener copias del expediente.

(Con información de Montserrat Antúnez Estrada)