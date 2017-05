“No estamos en emergencia… contaminación es menor que la de 2016″, justifica la Came

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras mantener por cinco días consecutivos la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) descartó que se viva una emergencia y aclaró que los índices de contaminación alcanzados en esta semana “están lejos” de los que se presentaron en el 2016.

En un comunicado, explicó que bajo el umbral de 150 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca) –modificado el año pasado, cuando era de 180 puntos– hasta el 19 de mayo de 2016 se decretaron ocho contingencias ambientales, mientras que en lo que va de 2017, solo va un episodio, que es el que estamos atravesando en esta semana.

Este viernes, el organismo agregó: “pese a enfrentar condiciones climatológicas adversas, los niveles de concentraciones de ozono han sido más bajos en este año”.

Al 19 de mayo de 2016 los 150 puntos Imeca ya se habían rebasado 12 veces; mientras que en 2017 se han superado solo en cinco, es decir, apenas esta semana. En 2016 se rebasó el nivel de 180 Imeca en dos días, cuando hubo condiciones “extremadamente malas” en la calidad del aire.

No obstante, la Came omitió mencionar que los pasados 5 y 27 de abril los niveles de ozono alcanzaron 154 puntos en Santa Fe y 152 puntos en Cuautitlán, Estado de México. No obstante, en ambas ocasiones decidió no activar la medida, debido a que pronosticó que las condiciones ambientales mejorarían.

En su comparación, dijo que en esta última semana, el Valle de México “ha atravesado por condiciones atmosféricas similares a las que llevaron a alcanzar niveles superiores a 200 Imeca en abril de 2016: un sistema de alta presión y un sistema anticiclónico que no permiten la dispersión de contaminantes”.

Y recalcó que a pesar de que las condiciones son similares, no se han alcanzado niveles de concentración “tan altos” como los de 2016. De hecho, hizo una comparación más extrema: “en la actual temporada han caído a la mitad de los niveles alcanzados en la década de los 90, cuando se reportaron niveles de 400 puntos Imeca (430 partes por billón), mientras que este año el máximo registrado ha sido 174 puntos”.

La Came aseguró que los menores niveles de concentración de ozono se deben a las medidas emprendidas en 2016 por ésta y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Revisión

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que realizó este viernes 51 visitas técnicas a empresas de jurisdicción federal para verificar que hayan suspendido las actividades de limpieza y desengrase en donde se utilicen compuestos orgánicos volátiles y que no cuenten con control de emisiones como lo marca el protocolo de la fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono.

Ello se suma a las 111 visitas que, dijo, ha hecho desde el pasado 15 de mayo. En total suman 162 visitas técnicas.

Según su reporte, las empresas Unilever de México, S. de R. L. de C.V., y Feno Resinas, S.A. de C.V., (antes Coztan. S.A. de C.V.), ubicadas en Tultitlán, Estado de México, y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, “no permitieron el acceso a sus instalaciones por lo que no se verificó que haya reducido la operación de sus equipos y sus emisiones de contaminantes precursores de Ozono”.

Agregó que la empresa R.B. Solute México, S.A. de C.V., ubicada en Tlalpan, “no acreditó haber reducido la operación de sus equipos y las emisiones de contaminantes precursores de Ozono”.

En tanto, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que reforzó labores de inspección en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas, estaciones de expendio al público de gas LP y plantas de distribución de gas LP.

En un comunicado, agregó que sus inspectores federales han realizado más de 100 visitas de inspección y vigilancia en zonas con mayores valores de ozono.