Domingo de contingencia en el Valle de México; persiste mala calidad del aire

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que este domingo 21 de mayo continúa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono.

En su portal de internet, la Came dio a conocer que se observa que el sistema de alta presión, que ha venido afectando a la región central del país durante los últimos días, permanece.

Agrega que esta situación mantendrá una condición de estabilidad atmosférica durante la mañana, con un viento débil a moderado por la mañana y las primeras horas de la tarde.

Destaca que este domingo se espera un día cálido, con formación de nubosidad escasa a moderada, así como viento débil a moderado durante la mañana y las primeras horas de la tarde. En consecuencia, la combinación de estos factores meteorológicos no será favorable para una adecuada dispersión de la contaminación y propiciarán una actividad fotoquímica importante en la atmósfera, lo que provocará un incremento en la concentración de ozono por la tarde.​

Por lo anterior, la Came señala que no existen las condiciones adecuadas para suspender la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que no podrán circular entre las 05:00 y las 22:00 horas los siguientes vehículos:

Todos los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.

Todos los vehículos con holograma de verificación 1 con terminación de placa de circulación PAR.

Todos los vehículos de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento.

Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas. Excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 con terminación de placa de circulación PAR.

Los vehículos que porten hologramas 0 y 00 están exentos de las restricciones vehiculares, así como los vehículos híbridos y eléctricos.

La Came recomendó las siguientes medidas de las 13:00 a 19:00 horas, cuando se presentan los índices elevados de ozono:

Reducir el tiempo de exposición en exteriores, a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.

Por la mañana generalmente la calidad del aire es buena por tanto se pueden realizar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre hasta las 13:00 horas, verificando previamente el estado de la calidad del aire en la zona en donde se realiza la actividad.

Reducir el consumo de gas licuado de petróleo y recarga en tanques, así como revisar y reportar fugas de gas.

Se invita a reducir los viajes en vehículos, realizar viajes compartidos o utilizar medios alternos de transporte

Restricciones a los sectores de industria y de servicios con procesos que utilicen o emitan precursores de ozono como son los óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV):

Procesos industriales que emitan precursores de ozono, deberán reducir sus emisiones entre el 30% y 40%.

Suspender actividades de limpieza o desengrase que no cuenten con control de emisiones y que utilicen productos que contienen compuestos orgánicos volátiles

Reducir la operación de calderas en un 30% en servicios (excepto hospitales), que no cuenten con sistemas de control de emisiones

Reducir el consumo de solventes: desodorantes en aerosol, pinturas, barnices, aromatizantes y limpiadores, entre otros.

La Came continuará con el seguimiento que presenten los contaminantes del aire e informará emitiendo un boletín a la 15:00 horas de este domingo 21.