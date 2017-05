PRI acusa a Morena de opacidad en el manejo de 550 mdp en prerrogativas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En conferencia de prensa el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, demandó a Morena informar el uso y destino de más de 550 millones de pesos que recibió del Instituto Nacional Electoral (INE) y que, aseguró, oculta el gasto público, de mayo de 2015 al mismo mes de 2017.

Según el dirigente priista, el partido Morena incumplió con la obligación que todos los partidos tenían de presentar la información financiera en sus páginas oficiales de internet a

más tardar el pasado 4 de mayo.

El dirigente del PRI exigió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sancionar a ese partido Morena por ocultar su información financiera y mentirle al pueblo de México.

En la conferencia de prensa en la sede nacional priista, Ochoa Reza manifestó:

También te recomendamos Ochoa Reza lanza loas a Peña y Eruviel y arremete de nuevo contra AMLO

“Acusamos que Morena esconde dicha información sobre el destino de 550 millones de pesos. Esconde lo que se ha hecho con el financiamiento que el INE le ha dado al partido de López Obrador en los últimos años”.

El presidente del CEN priista, acompañado de la secretaria general Claudia Ruiz Massieu y el representante del partido ante el INE, Jorge Carlos Marín, precisó que es necesario aclarar de dónde proviene y en qué se gasta el dinero que recibe Morena en efectivo, “a través de los múltiples eslabones de corrupción, como ha quedado claro en los videoescándalos vinculados a la entrega de dinero en bolsitas o en ligas que, por supuesto, dichas actividades se llevan a cabo al margen de la ley”.

Por su parte, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín anunció que el PRI presentará una denuncia contra Morena ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El representante del PRI ante el INE dijo que de acuerdo a la información pública que contiene la página oficial de Morena, se confirma que no hay ningún reporte financiero respecto a los recursos públicos que el INE le proporcionó en los últimos dos años.

“Morena no informa respecto de proveedores para la prestación de bienes y servicios, no informa qué muebles o inmuebles posee, no informa cuánto salario asigna a sus dirigentes, no informa respecto al origen de sus recursos. De un total de 25 obligaciones de información institucionales, no rinde cuentas de ninguna sola”, aseguró.