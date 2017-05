186 corresponsales extranjeros exigen justicia para el periodista Javier Valdez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A través de un inédito llamado a la justicia y a la lucha contra la impunidad en torno a los crímenes perpetrados contra los periodistas en México, 186 corresponsales de 69 medios extranjeros en el país condenaron hoy el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, el fundador del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada en Sinaloa, ocurrido en Culiacán el pasado lunes 15, a plena luz del día.

En una carta abierta firmada, entre otros, por los corresponsales en México de medios como The New York Times, El País, The Guardian, Le Monde, Al Jazeera, las agencias Agence France Presse (AFP), Associated Press (AP), Reuters o EFE, así como un grupo de periodistas independientes, los representantes de la prensa extranjera subrayaron que el asesinato de Valdez “forma parte de la reciente escala de agresiones a nuestros colegas periodistas mexicanos, cuya valentía admiramos profundamente”.

“La idea nació de manera espontánea, el mensaje es que estamos impactados ante una situación que empeora de manera preocupante”, comenta Frédéric Saliba, corresponsal en México del diario francés Le Monde, en entrevista telefónica con proceso.com.mx.

Explica que los corresponsales extranjeros en México se apoyan mucho en sus colegas mexicanos, quienes conocen de primera mano la situación local y saben cómo moverse de manera segura en entornos de riesgo.

“Son fuentes esenciales para los corresponsales, sin ellos no podemos trabajar”, asevera Saliba, y abunda: “No podemos conformarnos con hacer reportajes y ver a los periodistas mexicanos caer”.

La solidaridad de los corresponsales extranjeros con sus colegas mexicanos ya se pudo observar esta semana, cuando decenas de ellos asistieron al evento de repudio al asesinato de Valdez y para la exigencia de justicia en los crímenes perpetrados contra periodistas, que se llevó a cabo el pasado martes en las afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Previo a su publicación, la carta abierta recibió el aval de las direcciones de los medios, en sus países de origen. En el encabezado de la carta aparecen los hashtags #CorresponsalesconValdez y #NiUnoMas.

Es la primera vez que los medios internacionales emiten un posicionamiento para rechazar la violencia perpetrada contra los periodistas en el país. Desde el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 35 profesionales de la información fueron asesinados, y la tasa de impunidad de estos crímenes rebasa el 99%.

En su mensaje, los corresponsales extranjeros declararon que “un efectivo acceso a la justicia es fundamental para frenar las agresiones y garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad y libertad”, y urgieron a adoptar un “compromiso real y decidido contra la impunidad y por la protección de los periodistas”.

También exhortaron a Peña Nieto a aplicar las “medidas extraordinarias” que el mandatario anunció el miércoles pasado.