Trump no tendrá recibimiento solemne en el Vaticano; deberá entrar por la puerta trasera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá que entrar por una pequeña puerta trasera, utilizada por los empleados del Vaticano, para asistir al encuentro que esté miércoles 24 sostendrá con el Papa Francisco, adelantaron hoy fuentes confidenciales vaticanas a la agencia Reuters.

“No será le entrada solemne y triunfal que podría haber deseado (Donald Trump)”, le dijeron estas fuentes a la agencia de noticias.

También adelantaron que el Papa ni siquiera cancelará su tradicional audiencia de los miércoles con la feligresía católica por el hecho de reunirse con el mandatario del país más poderoso del mundo, con quien por cierto tiene fuertes diferencias, principalmente en el tema migratorio y de cambio climático.

“Su compromiso con la gente va primero”, agregaron estas fuentes a Reuters.

El encuentro de Bergoglio y Trump está agendado para el miércoles a las 8:30 de la mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano. Trump y su comitiva también tienen programada una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin; así como con el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Gallagher.

Estos encuentros no hicieron que el Papa cancelará su tradicional audiencia general de los miércoles. Ésta comenzará como siempre a las 10:00 de la mañana en la Plaza de San Pedro, por lo que Trump tendrá que entrar por una puerta trasera para no pasar por en medio de la multitud que ya se estará congregando a la hora en que él tendrá su audiencia privada.

De esta manera, ya de entrada, la agenda papal muestra un mensaje de desdén al habitante de la Casa Blanca, quien siempre ha lanzado críticas muy duras a Bergoglio.

Trump ha acusado al Papa de ser más que un líder religioso, un “hombre político” y un “peón” que se presta a los intereses de México y de otros países expulsores de migrantes que llegan ilegalmente a Estados Unidos.

Mientras que Bergoglio, por su lado, ha criticado duramente el muro que piensa levantar Donald Trump en la frontera estadounidense con México.

“Una persona que piensa solo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano. Esto no está en el Evangelio”, afirmó el Papa en febrero del año pasado, luego de realizar una visita a México.

En este contexto de confrontación se realizará el encuentro, del que sin embargo se espera que de las críticas se pase a acuerdos comunes.

Con ánimo conciliador, Antonio Spadaro, cercano colaborador del Papa y editor de la influyente publicación jesuita Civilitá Cattolica, acaba de señalar en una entrevista que “hay que distinguir entre el Trump candidato y el Trump presidente”.

Aunque también indicó que, a diferencia de Trump, “Francisco no divide el mundo entre el bueno y el malo, no tiene esa visión hollywoodense del mundo”.