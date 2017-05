Reportan muertos y heridos por explosiones durante concierto de Ariana Grande en Reino Unido (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos fuertes explosiones sacudieron el estadio Manchester Arena, en Reino Unido, durante el concierto que ofrecía la cantante estadunidense Ariana Grande.

Sin que precisaran cifras, las autoridades hablan de muertos y heridos. En redes sociales circulan videos que muestran momentos de pánico durante el desalojo tras las explosiones en el estadio que tiene una capacidad para 21 mil personas.

Agentes de seguridad acordonaron la zona, desalojaron al público y pidieron que nadie se acerque. En algunos de los videos grabados en lugares cercanos al estadio, se ven y escuchan las sirenas de patrullas y ambulancias.

La Red de Ferrocarriles británica anunció que la estación de tren de Manchester Victoria, próxima al Manchester Arena, fue evacuada y cerrada.

Por su parte Billboard, en su edición digital, sostuvo que la cantante Ariana Grande se encuentra bien luego del incidente.

Armed and masked police on New Cathedral street by Harvey Nicks and M&S after @ManchesterArena incident – sirens blazing pic.twitter.com/hJ7kYtDgdm

— Helen Pidd (@helenpidd) 22 de mayo de 2017