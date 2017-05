Autoridades de la UACM confirman desaparición de la estudiante Belén Montserrat Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi tres semanas del asesinato de Lesvy Berlín Osorio en el campus de Ciudad Universitaria, la violencia alcanzó a otra institución de educación superior: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), donde las autoridades confirmaron la desaparición de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de Comunicación y Cultura en el plantel San Lorenzo Tezonco.

En rueda de prensa el rector Hugo Aboites dio a conocer que la joven desapareció el pasado 29 de abril en la delegación Iztapalapa.

También comentó que la chica de 19 años, quien estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes en una tienda de pastes, se reportó por última vez alrededor de las 20:00 horas de ese sábado para indicar que ya había cerrado el negocio y que se dirigía a su casa.

Después de esa llamada se perdió todo contacto con ella, narró su madre Leticia Santiago, presente en la rueda de prensa.

Luego de exponer el caso, Aboites hizo un llamado a la Procuraduría local y al gobierno de la Ciudad de México a investigar la desaparición de Cortés Santiago, así como a emprender medidas para salvaguardar la seguridad de estudiantes y de la ciudadanía en general ante el “clima de violencia cotidiana contra las mujeres en la ciudad”.

El funcionario universitario lamentó la nula respuesta del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente al problema de la violencia contra las mujeres, por lo que reiteró su petición a realizar una investigación exhaustiva en el caso de Belén, así como el de otras mujeres desaparecidas en la ciudad, y reclamó que la impunidad no era un “buen mensaje” para la ciudadanía.

En la conferencia, Alfredo Domínguez Marrufo, abogado general de la UACM, advirtió que a pesar de la colaboración de la comunidad universitaria con sus testimonios, la Procuraduría capitalina no ha aportado información adicional alguna, es decir, subrayó, no ha entregado avances en el caso.

Según el funcionario, la PGJCM únicamente ha comunicado que no se descarta ninguna línea de investigación.

César Cortés, hermano de Belén, denunció que los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde desapareció su familiar ya fueron borrados, ya que sólo se guardan cinco días, según le dijeron las autoridades capitalinas.

El rector Hugo Aboites resaltó que las autoridades universitarias apoyan a la familia de la víctima por medio de brigadas de difusión, en las que en las cercanías del plantel San Lorenzo Tezonco y Casa Libertad se muestran casa por casa la imagen y los datos de la joven.

También se ha pedido el apoyo para que entre los operadores de microbuses y taxis que conforman el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes) se distribuyan 7 mil volantes con los datos de Belén. “Esta es la primera vez que se hace”, acotó.

De la misma manera, ya se prepara la reinstalación de rutas especiales del RTP para que estudiantes se trasladen de manera directa al Metro y eviten caminar a altas horas de la noche. “Más adelante se tomarán medidas adicionales de seguridad”, indicó.

“Esta casa de estudios sí brindará todos los recursos que estén en sus manos para apoyar a la familia de la desaparecida”, sentenció el secretario técnico del Consejo Universitario, Ernesto López Chávez, quien también lamentó que “la situación de violencia siga creciendo en la ciudad”.

“En las estadísticas Belén se ha convertido en una más de las miles de mujeres desaparecidas, pero no para la comunidad uacemita. Es la ausencia de una compañera que simple y llanamente no vamos a aceptar. No esperaremos pasivamente. Sabemos que si no tomamos la iniciativa y nos movilizamos existe un gran peligro de que Belén no aparezca”, alertó el rector en un mensaje al que dio lectura.

Finalmente informaron que el próximo miércoles 24, al mediodía, organizarán una marcha afuera de las Procuraduría capitalina para exigir avances y la protección de la ciudadanía.