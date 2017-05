Actores de doblaje suspenden su servicio en Dubbing House

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a que Dubbing House, una empresa dedicada al doblaje de voz, no les ha pagado prestaciones de ley a los actores de esta especialidad, la mayoría que forman parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) suspendieron sus labores con dicha compañía desde el pasado 25 de abril y hasta nuevo aviso.

Erick Selim, encargado de Prensa y Redes de la Comisión de Huelga de la ANDA, detalló que Dubbing House lleva más de 10 años sin mantener convenio con la organización “y no paga prestaciones de ley a los actores que ahí trabajamos. Por ello, el 22 de junio del 2016 se ingresó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el emplazamiento a huelga para conciliar la firma del contrato colectivo de trabajo de esta empresa, representada por Jorge García Arregui y Paola Felgueres Kanter”.

La primera audiencia conciliatoria fue el 7 de julio de ese año:

“Luego de esta fecha se realizaron diversas audiencias y reuniones de arreglo en las que se llegó a algunos acuerdos que se plasmarían en un convenio. Sin embargo, a pesar de haber elaborado dicho convenio en los términos pactados, Jorge Arregui comenzó a modificar y a desdecirse de los acuerdos a los que se había llegado y por eso no se firmó ese convenio.

“Debido a esa falta de compromiso y de palabra por parte de Dubbing House y, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, al no satisfacerse las peticiones de los trabajadores, la Junta falló a favor de los actores de la ANDA para el estallamiento a huelga en los términos que la ley establece, la cual iba a ocurrir el primer minuto de este martes 23 de mayo, pero se archivó el expediente porque esa empresa mantiene un contacto colectivo con otro sindicato: la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC)”.

Pero los actores aún mantienen suspendidas sus labores.

Los actores de doblaje de la ANDA son 600 y alrededor de 300 –85%– participan en esta medida.

El actor manifiesta que la Secretaría de Trabajo y Conflictos, la Comisión de Doblaje y los actores, “tenemos más de un año trabajando en un arreglo con la empresa, quien dice querer llegar a un acuerdo, pero no lo hace”.

Detalla:

“Según Jorge Arregui no puede pagarnos por ANDA, ya que tenían un contrato con otro sindicato. Con tal de que no existiera ningún impedimento para la firma del contrato homologado, nuestro secretario de Trabajo y Conflictos se sentó a platicar con este sindicato, lo que coadyuvó a que no hubiera más intervención del mismo u otros sindicatos con la empresa Dubbing House.

“La cancelación de dicho contrato obligaría a Jorge Arregui a pagar una liquidación a dicho sindicato, misma que se ahorró gracias a la intervención de la ANDA. Esto no fue suficiente para que firmara el contrato, continuó negándose. Aunque se comprometió a subir su tabulador a partir de enero del 2017, y a firmar un convenio para pagar las nóminas a través de la ANDA, para posteriormente en julio del 2017 firmar el contrato homologado”.

Sin embargo, a principios de abril del 2017, Jorge Arregui debía pagar al sindicato la nómina de enero “y no lo hizo”. Continúa:

“Además no avisó hasta el 20 de abril que el pago no saldría por ANDA y pretendió pagar por fuera a los actores rompiendo el acuerdo pactado. El lunes 24 abril de este año, a las 16 horas, estaba todo listo para firmar el convenio previo al contrato homologado. Sin embargo, el abogado de la empresa no llegó.

“Ante la falta de congruencia y de compromiso, la Secretaría de Trabajo y la Comisión de Doblaje, alrededor de las 20 horas, tomaron la decisión de entrar en paro efectivo a partir del día martes 25 de abril. Pero antes de culminar, el lunes 24 de abril la empresa hizo un acuerdo de palabra, comprometiéndose a firmar el convenio el martes 25 de abril antes del mediodía.

“Dolosamente no reconocieron la razón original del convenio que era: firmar el contrato homologado en julio del 2017 y nuevamente no firmaron. Ante una empresa que no respeta los acuerdos, aplaza, cambia de opinión, miente y traiciona, se suspendieron las labores con el fin de presionar para dialogar y firmar el contrato homologado lo más pronto posible”, explicó.

La decisión de los actores de no prestar servicio a Dubbing House fue para consolidar cuanto antes un arreglo:

“Después hubo dos audiencias más en la JFCA, a las cuales, en la primera, la del lunes 15 de mayo, llegaron dos representantes de la empresa pero no el abogado ni Jorge Arregui, por lo cual no se pudo hacer nada. La JFCA, indicó que el paso a seguir era la huelga, pero pidieron una audiencia más, el martes 16 de mayo. A ésta no se presentó nadie de la empresa, sólo nosotros. Hecho que obligó a la JFCA a fechar la huelga, la cual hoy 22 de mayo se archivó por su contrato colectivo con la CTC, lo cual nos parece extraño porque se había cancelado”.