Delfina Gómez presenta proyectos ante 200 líderes empresariales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Acompañada de su asesora Tatiana Clouthier, el empresario Alfonso Romo y la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, la candidata a la gubernatura mexiquense por este partido, Delfina Gómez, expuso su proyecto ante 200 líderes de cámaras empresariales e industriales, quienes le dieron su respaldo.

En una reunión celebrada en Tlalnepantla de Baz, los empresarios avalaron la plataforma de desarrollo económico y urbano, así como el plan de movilidad y medio ambiente para la gestión 2017-2023 que la candidata les presentó.

“Como gobernadora buscaré facilitar inversiones que generen empleos de calidad para los mexiquenses e impulsen el desarrollo urbano sustentable. Me gusta plantearlo como ‘ganar-ganar’. Nosotros como gobierno facilitamos las inversiones y ustedes como empresarios le ofrecen trabajo a los mexiquenses. Tengan la seguridad que no habrán ‘moches’, no habrá trámites engorrosos ni burocracia administrativa, siempre y cuando se cumpla con la normatividad urbana”, se comprometió Gómez Álvarez.

“Le pido a los empresarios que nos ayuden a generar empleos porque los mexiquenses están en una situación muy complicada y muy triste. Como gobernadora seré una aliada de las inversiones para que todos ganemos. Para garantizar un gobierno responsable crearé un órgano ciudadano que legitime lo que está haciendo el gobierno estatal para garantizar la transparencia y rendición de cuentas del manejo de recursos públicos”, aseveró.

Gómez Álvarez aseguró que tiene la intención de evaluar al gabinete y a los funcionarios cada seis meses y antes de concluir la administración para que “no dejen deudas”.

Además, se comprometió a analizar propuestas de proyectos sustentables que detonen la inversión para la entidad, siempre que cumplan con las reglas de operación.

Yeidckol Polevnsky, quien también es mujer de negocios, lamentó que los empresarios sean presa de extorsiones por parte de los gobiernos del PRI que han frenado el crecimiento en el Estado de México.

“Somos un proyecto distinto. La maestra Delfina Gómez garantizará la legalidad de las inversiones bajo la lógica de ‘cómo te ayudo, cómo generamos más inversión’ y no como pasa actualmente con el ‘te extorsiono o te pido algo a cambio de generar crecimiento’, así debe ser”, estableció.

Alfonso Romo Garza, empresario y coordinador del llamado Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, ofreció el respaldo total de la iniciativa privada a la candidatura de Gómez Álvarez y agregó: “Fui una persona irresponsable al no saber quién era Andrés Manuel y cuál era su proyecto. Ahora vivimos un momento crítico con el 50% del PIB que está en deuda. No hay orden.

“Los ciudadanos no nos podemos equivocar en esta elección, estamos en una situación compleja y la única que puede garantizar un cambio para el Estado de México es la maestra Delfina Gómez y su liderazgo”, consideró.

Los proyectos

A la reunión acudieron representantes de las siguientes cámaras: Canaco, Canirac, Canacintra, Coparmex, Canadevi, ADI, Unidem, Cocemin, Asesem, Canacar, así como de hoteleros, inmobiliarios, abogados e impresores.

Para incentivar el desarrollo económico, este martes la maestra Delfina Gómez presentó a los Industriales los proyectos que activará desde el primer día de su gobierno en Edomex: “Ritmo”, “Ssano”, “Tuit” y “Limpio”.

“Ritmo” tendrá una inversión anual de 20 mil millones de pesos para construir cuatro líneas del Metro, cuatro trenes suburbanos y siete corredores de Metrobús. “Ssano” dará prioridad a la atención primaria y preventiva y cobertura a tres millones de mexiquenses que actualmente no tienen acceso a servicios de salud.

Con “Tuit” se equipará y sacará del rezago a las instituciones educativas y se garantizarán becas escolares en todos los niveles para llegar a la Cero Deserción. El proyecto “Limpio” busca revertir el ecocidio y la tragedia humanitaria de la contaminación que provoca dos mil muertes al año.

En días pasados, Delfina Gómez Álvarez también se reunió con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) para analizar planes sustentables de infraestructura urbana que detonen la inversión para la entidad.

La ADI está integrada por 76 empresas líderes de México, cuya industria invierte casi cinco mil millones de dólares anuales en hospitales, vivienda media y residencial, hoteles, oficinas, parques industriales, centros comerciales y desarrollos turísticos.

De acuerdo con datos de la ADI, mientras a escala nacional la inversión anual es de 32 mil millones de dólares, en el Estado de México alcanza los cuatro mil 900 millones de dólares, es decir, la tercera entidad en la que más se invierte.