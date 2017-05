Los desaparecidos “le valen madre” al fiscal veracruzano: Colectivo por la Paz Xalapa

XALAPA, Ver. (apro).- Madres y familiares de desaparecidos en esta capital y municipios aledaños tomaron esta tarde las instalaciones de la Fiscalía General del estado (FGE), sobre cuya fachada colocaron lonas con los rostros de los ausentes. Y, una vez más, exigieron la renuncia del fiscal Jorge Winckler Ortiz.

“Al fiscal los desaparecidos le valen madre, así nos los ha demostrado, (porque) no nos atiende, no nos escucha, nos delega siempre con terceros”, reclamaron los familiares cuando salió el fiscal visitador adjunto, Marcos Even Torres Zamudio, quien intentó limar asperezas y explicó a las indignadas madres el porqué de la ausencia de Winckler Ortiz.

Sara González, representante del Colectivo por la Paz Xalapa, señaló que desde que inició el gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha habido una actuación equitativa para resolver el tema de los desaparecidos, porque la FGE tiene otras prioridades “evidentemente políticas”.

“Pónganse en nuestros zapatos, se los prestó tantito, para que cuando menos se imaginen que a tu hijo se lo están llevando y no sabes dónde están”, lanzó González.

En la manifestación participaron cerca de 50 personas, quienes con sus lonas y pancartas bloquearon la entrada principal de la FGE.

Los integrantes del Colectivo por La Paz Xalapa exigieron al Congreso local que reactive la remoción de Jorge Winckler, para quien piden juicio de procedencia.

Sara González subrayó que por enésima vez se presentó en la FGE para exhibir el rezago en las investigaciones ministeriales y la nula atención de los altos mandos en el tema de los desaparecidos.

Los familiares de los ausentes también demandaron la destitución del fiscal especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Ángel Coronel Gamboa, quien durante el sexenio de Javier Duarte –preso en Guatemala– fungió como asesor de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), porque no ha dado la atención oportuna en la búsqueda de personas desaparecidas.

En Veracruz, cifras oficiales de la FGE reportan dos mil 400 desaparecidos en el sexenio de Duarte. Y actualmente se ha complicado la identificación de restos óseos encontrados en 43 narcofosas por la carencia de recursos en la propia FGE y porque el gobierno federal no ha destinado una partida presupuestal para esos trabajos.

“En la nueva administración no se está haciendo nada para agilizar la identificación de cuerpos”, lamentaron las madres de desaparecidos.

Durante la protesta hubo un altercado entre la vocera del Colectivo por la Paz Xalapa, Sara González, y el líder de Familias Enlaces Xalapa. Ambos se acusaron de lucrar con el tema de los desaparecidos y de haber fragmentado el movimiento en Veracruz.

En la entidad, desde Panuco hasta Las Choapas, hay 13 colectivos distintos que agrupan a madres, esposas, hermanos y amigos de familiares de desaparecidos. Su cercanía o exigencias radicales al gobierno de Duarte, y ahora al de Yunes Linares, los ha confrontado en más de una ocasión.