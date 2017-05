Colectivos refrendan constitucionalidad de bodas gay en Yucatán

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Colectivos e instituciones académicas vinculados a la defensa de los derechos humanos enviaron hoy una carta a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del amparo que promovieron contra el Congreso local por omisión legislativa respecto del matrimonio igualitario.

Pospuesto ya en tres ocasiones, se prevé que este miércoles 24 la Primera Sala de la SCJN discutirá el tema.

La misiva, dirigida a los ministros Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, subraya que “la obligación de legislar a favor del matrimonio y el concubinato igualitarios, en relación con el derecho a la igualdad y no discriminación, es no sólo constitucional sino convencional”.

El posicionamiento contó con el respaldo de los colectivos Buenas Intenciones AC, Derechos, Cultura y Diversidad Sexual AC, Foro Cultural Amaro, Grupo Multisectorial en VIH/Sida, Yucatán Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, It Gets Better, México Kookay, Ciencia Social Alternativa AC, Oasis de San Juan de Dios AC, Red de Personas Afectadas por el VIH, y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal AC.